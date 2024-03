Infortunio Maignan, trauma contusivo al ginocchio: le condizioni del portiere del Milan

Le ultime sul problema occorso a Mike Maignan nel primo tempo del match tra Slavia Praga e Milan in Europa League.

Il Milan sta dominando a Praga, annichilendo lo Slavia dopo un primo tempo perfetto. Complici le tre reti rossonere e l’espulsione di Holes per fallaccio su Calabria dopo circa 20 minuti di gioco.

Ma la brutta notizia arriva da Mike Maignan: il portiere rossonero ha chiesto il cambio per via di un forte dolore al ginocchio. Colpa di un intervento in ritardo di Vlcek nei primi minuti, anche a causa di un controllo di palla rischioso del portiere. Dopo aver provato a resistere, Magic Mike ha deciso di lasciare il campo a Marco Sportiello.

Secondo Sky Sport il primo responso su Maignan parla di trauma contusivo al ginocchio. Una botta forte che ha costretto l’ex Lille ad abbandonare il campo, anche per precauzione. Nelle prossime ore andranno in scena ulteriori accertamenti.