L’agente spaventa il Milan: “Fedele ai rossoneri, ma può fare un passo avanti”

Parla l’agente del calciatore che stasera tornerà dal primo minuto in Europa League nel match di ritorno contro lo Slavia Praga

Dalla tribuna dell’Eden lo osserverà anche Viktor Kolář, direttore dell’agenzia ceca Sport Invest, che lo rappresenta. Stiamo parlando di Fikayo Tomori, che staserà tornerà ad indossare una maglia da titolare in Europa, dopo il lungo infortunio.

L’inglese se sta bene fisicamente è certamente una prima scelta per Stefano Pioli: “Sapete, il nostro Fikayo è un pezzo forte – afferma fiero l’agente ai microfoni di Sport.cz -. Non c’è posto migliore per lui per affinare la sua arte che al Milan. La squadra rossonera d’altronde ha una lunga tradizione di grandi difensore, da Franco Baresi a Billy Costacurta, passando per il padre e il figlio di Maldini…”

Dopo i lungo stop, come detto, è pronto ad indossare una maglia da titolare anche in Europa, dopo averlo fatto in campionato contro l’Empoli: “L’infortunio lo ha rallentato, ma con lui in formazione il Milan è completamente diverso. Fikayo è versatile, ha un ottimo gioco di passaggi e fa affidamento su un’enorme forza e velocità: se scappi da lui, ti prenderà”.

Futuro in bilico

Fikayo Tomori è legato al Milan da un lungo contratto fino al 30 giugno 2027. L’inglese, uno dei grandi protagonisti dello Scudetto, è diventato fondamentale per il Diavolo, ma il club rossonero potrebbe rappresentare solo una tappa per lui.

Un addio dunque non è certo da escludere e le dichiarazioni di Viktor Kolář sono molto chiare e potrebbero preoccupare i tifosi del Diavolo: “È leale e non vuole scappare dal Milan, soprattutto perché il club non ha fatto molto bene in questa stagione. Il Diavolo è un ottimo punto di arrivo, ma Tomori ha il potenziale per fare un passo avanti in futuro. Se sarà in salute, sarà un ricercato assolutamente dai chiunque ovunque.”

Non è dunque da escludere una partenza di Tomori. D’altronde al Milan nessuno è davvero incedibile e alla giusta offerta chiunque può fare le valigie. Serve, però, come detto, la giusta offerta, che non può essere inferiore ai 60 milioni di euro. Il difensore centrale è ormai merce rara e Tomori è certamente uno dei migliori interpreti del ruolo. L’inglese piace in patria, soprattutto all‘Arsenal, ma attenzione al Bayern Monaco, che da tempo lo segue con interesse