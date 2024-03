Le formazioni ufficiali di Slavia Praga-Milan: sorpresa a centrocampo

Le formazioni ufficiali di Slavia Praga-Milan, match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League e in programma questo pomeriggio alle 18.45.

Quasi tutto pronto alla Fortuna Arena di Praga per il caldissimo ritorno degli ottavi di EL tra Slavia e Milan. Alle ore 18.45 il fischio d’inizio, in uno stadio gremito di tifosi pronti a spingere all’impresa la propria squadra. Il Diavolo, lo sappiamo, può contare sul margine di vantaggio di due reti, dopo il 4-2 dell’andata a San Siro. Ma come confermato da Stefano Pioli e dai suoi giocatori, la qualificazione ai quarti resta tutta da conquistare.

Lo Slavia Praga ha dimostrato di essere un avversario di livello, che in inferiorità numerica al Meazza è stato in grado di massimizzare le occasioni e segnare due gol al Milan. Per questo, e anche in virtù di una prestazione deludente dei rossoneri nonostante la vittoria, non si può pensare che sarà una passeggiata quella in Repubblica Ceca. Il Diavolo ha tanto da riscattare per sé e per i suoi tifosi.

Stefano Pioli ha avuto tre giorni per preparare l’importante sfida, potendo contare fortunatamente su un gruppo solido e numeroso. Assenti saranno solo Alessandro Florenzi, per squalifica, e il lungodegente Tommaso Pobega, ancora ai box per infortunio. In settimana si è detto che l’allenatore rossonero avrebbe schierato senza dubbio il suo 11 titolare per affrontare oggi lo Slavia, consapevole delle difficoltà dell’andata.

Ebbene, le formazioni ufficiali dei due tecnici sono appena state diramente. Eccole di seguito.

Slavia Praga-Milan, le formazioni ufficiali

Formazione Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek, Vlcek, Ogbu, Zima, Zmrszly; Holes, Dorley; Doudera, Provod, Wallem; Chytil. All.: Trpisovsky. A disposizione: Mandus, Siortnik, Tijani, Van Buren, Masopust, Jurecka, Boril, Schranz, Tomic, Jusarek, Konency. Indisponibili: -. Squalificati: Diouf. Diffidati: Masopust, Tijani

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Muah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Kalulu, Thiaw, Kjaer, Terracciano, Bennacer, Reijnders, Okafor, Jovic, Chukwueze. Indisponibili: Pobega. Squalificati: Florenzi. Diffidati: Maignan, Calabria, Tomori, Musah.