Milan, arriva la super offerta dall’Arsenal: pronti 100 milioni

Il Milan costretto ad alzare bandiera bianca: l’Arsenal ha messo sul piatto ben 100 milioni di euro per la stella

La grande estate degli attaccanti. Può essere definita così quella che verrà, con un vero e proprio tourbillon di punte che coinvolgerà gran parte dei club nostrani. Mbappé ha dato il via a questo valzer, annunciato il suo addio al Paris Saint Germain, direzione Real Madrid.

Ed i transalpini dovranno sostituirlo al meglio: tra le tante opzioni c’è anche Victor Osimhen, nel mirino anche dei club di Premier League e con una clausola di rescissione da 130 milioni di euro. Cifra che il Napoli investirà in parte per ingaggiare un nuovo bomber con ogni probabilità.

Ed il Milan non resterà certo a guardare, anzi: c’è da acquistare il rimpiazzo di Giroud, a prescindere se il francese deciderà o meno di proseguire la sua avventura in rossonero anche nella prossima stagione. Sono diversi gli obiettivi in casa rossonera, dal bolognese Zirkzee – di gran lunga il preferito anche per la sua familiarità con la Serie A – a Jonathan David fino a Benjmin Sesko e Viktor Gyokeres.

Milan, è sfida con l’Arsenal per Gyokeres

La concorrenza sugli attaccanti è però davvero molto folta e nelle ultime settimane su uno dei tanti obiettivi rossoneri è piombato con decisione un club inglese. Si tratta dell’Arsenal, fresco di qualificazione ai quarti di Champions League dopo una sorta di maratona contro il Porto terminata solo ai calci di rigore.

I Gunners in attacco hanno il solo Gabriel Jesus, al momento infortunato, e la produzione offensiva ne ha risentito in maniera inequivocabile. Al momento sono Trossard e Saka i principali “bomber” del club londinese, due calciatori che non hanno nel dna il killer instinct davanti alla porta.

Ecco perché il grande obiettivo è ora Viktor Gyökeres. L’attaccante svedese dello Sporting Lisbona ce l’ha eccome l’istinto del bomber di razza: basti guardare il rendimento impressionante in stagione. Tra campionato e coppe – europee e nazionali – con la maglia biancoverde ha messo a segno 33 reti e 12 assist in 37 presenze, per una media pazzesca di un gol ogni 92′.

Di fatto, con Gyökeres lo Sporting Lisbona parte dall’1-0 pressocché garantito. Numeri che hanno attirato l’attenzione dell’Arsenal pronto a mettere sul piatto ben 100 milioni di euro per sbaragliare ogni tipo di concorrenza e portarlo a Londra. Il Milan, dal canto suo, può contare sicuramente su Ibrahimovic, connazionale del centravanti dello Sporting, ma non potrà mai raggiungere le cifre messe sul piatto dai Gunners.