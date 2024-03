Milan, Guardiola lo vuole a tutti i costi: tifosi in ansia

Pep Guardiola vuole la stella del Milan: la richiesta alla sua dirigenza con i rossoneri che tremano

Il Milan, nell’ultimo turno di campionato, ha sfruttato al massimo il nuovo stop della Juve per operare il sorpasso: i rossoneri sono ora secondi in classifica ed hanno il chiaro obiettivo di tenere questa posizione.

La qualificazione alla prossima Champions League non sembra essere in discussione ma è di certo prestigioso per i rossoneri chiudere alle spalle dell’Inter, pur se ad una distanza siderale. E la seconda posizione è anche uno dei principali diktat della proprietà rossonera per confermare Stefano Pioli sulla panchina rossonera: l’altro è naturalmente andare il più avanti possibile in Europa League, provando magari a vincere la competizione.

In estate, poi, si penserà a rinforzare la rosa. Già, ma come? Nessun mercato dispendioso tantomeno rivoluzionario. Arriveranno quei puntelli utili a rinforzare la rosa e renderla competitiva per il titolo.

Il tutto, ovviamente, tenendo d’occhio il bilancio che non può consentire spese folli. Un mercato che può anche prevedere cessioni eccellenti. Il Milan l’ha dimostrato anche nella scorsa stagione: nessuno è incedibile, nemmeno le stelle più luminose della squadra.

Milan, Leao può partire: Guardiola lo vuole a tutti i costi

E non è escluso, quindi, che i rossoneri dicano addio ad uno dei big del Milan. Tra i possibili partenti c’è ovviamente Rafael Leao. Il lusitano è la stella più luminosa della squadra, l’uomo più richiesto, sedotto dai top club europei.

Se il Paris Saint Germain sembra aver mollato la presa sull’esterno lusitano, con Barcola che ha stregato Luis Enrique, c’è un altro pericolo temibile per il Milan. Si tratta del Manchester City Campione d’Europa in carica ed allenato da Pep Guardiola.

Il tecnico catalano ha messo nel mirino proprio Leao in vista della prossima stagione ed ha chiesto alla sua dirigenza di acquistarlo quasi a tutti i costi. Una brutta notizia per il Milan, considerato come i Citizens non abbiano certo problemi di liquidità e sono pronti ad investire una cifra ingente sul ragazzo.

Ricordiamo come Leao sia il calciatore più pagato nella rosa del Milan ed abbia una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Una cifra sicuramente ingente ma che non spaventa gli inglesi. In estate c’è il timore che possa andare via Bernardo Silva mentre Grealish è stato fin qui molto criticato dai tifosi per le sue prestazioni giudicate non all’altezza.