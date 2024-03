Milan, il pericolo arriva dall’Arabia: concorrenza spietata per un obiettivo

Il Milan potrebbe perdere un obiettivo di mercato: i rossoneri sono entrati in concorrenza con i club arabi pronti a soffiarlo

La stagione è entrata nella fase calda, ultime giornate di campionato e coppe europee sempre più ad imbuto, fino alle finalissime. Insomma, non si può perdere nemmeno un colpo ed il Milan lo sabene, impegnato com’è su due fronti.

I rossoneri hanno appena scavalcato la Juve e si sono piazzati al secondo posto: l’obiettivo è tenerlo ben saldo fino al termine della stagione, d’altronde vale qualche manciata di milione di euro in più ed un bel po’ di prestigio rispetto alla terza piazza. In Europa, invece, si tenterà di arrivare fino in fondo alla stagione.

Intanto, nonostante il caos piovuto sulla società con i noti fatti di cronaca, si lavora ugualmente sul mercato per rinforzare la squadra per la prossima annata. Non mancano, però, gli ostacoli dettati in primis d un budget non certo illimitato come altri club e poi dalla concorrenza che è folta su ogni obiettivo finito nel mirino del Milan.

Milan, Nacho verso l’Arabia: la situazione

Uno dei calciatori nella lista della spesa di Casa Milan è finito nel mirino dei club arabi. Già, proprio loro, pronti ad una nuova ondata di spese folli e cifre fuori dal comune per acquistare i maggiori talenti del panorama europeo.

L’obiettivo dei sauditi è chiaro: creare il campionato più attraente d’Europa, da qui la scelta di attingere a piene mani dai top del Vecchio Continente prelevando i migliori e sbaragliando ogni tipo di concorrenza. Ed in estate sembra proprio che il Real Madrid sia uno dei club al quale attingere.

Ben quattro i calciatori delle merengues finiti nel mirino delle società saudite che già l’anno scorso hanno prelevato Karim Benzema. Si tratta di Ferland Mendy, ma anche Lucas Vázquez, Luka Modric e Nacho Fernández. Già, proprio l’ex Pallone d’Oro e soprattutto il difensore in grado di giocre in ogni tipo di ruolo.

Lo spagnolo, proprio per la sua duttilità e la sua esperienza, era finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. Difensore centrale, in piena emergenza Nacho ha dimostrato di sapersi divincolare bene anche come terzino, sia destro che sinistro.

Una sorta di coltellino svizzero utilissimo, soprattutto se ricordiamo l’emergenza difensiva vissuta dal Milan in questa stagione. Nacho, con il contratto in scadenza nel prossimo giugno, è però finito nel mirino dei sauditi che di certo possono puntare su una disponibilità economica ben maggiore.