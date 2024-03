Milan, sorpresa a centrocampo: la scelta di Pioli

Cambia il Milan rispetto alle attese. Ecco chi giocherà stasera contro lo Slavia Praga, nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League

E’ tutto pronto per il match di ritorno degli Ottavi di finale di Europa League. Il Milan scenderà in campo contro lo Slavia Praga forte del 4 a 2 dell’andata, ma non bisognerà abbassare la guardia.

Ieri Stefano Pioli ha parlato delle insidie dei cechi, una squadra che per certi aspetti può essere paragonata al Rennes, che mise in difficoltà i rossoneri nella sfida di ritorno in Francia. Le note vicende societarie non stanno distraendo il Milan, apparso tranquillo nel capoluogo ceco: la squadra è così pronta ad affrontare la partita per accedere ai Quarti di finale del torneo.

Servirà dunque la migliore formazione possibile: per l’occasione Pioli ha deciso di affidarsi ad una difesa che riabbraccerà Fikayo Tomori, che ieri ha parlato in conferenza stampa al fianco del tecnico. Un segnale chiaro di come sarà lui a guidare il reparto arretrato, con Matteo Gabbia che si appresta a vincere il ballottaggio con Simon Kjaer. Pioli, ormai, ha l’organico praticamente al completo – mancano solo Alessandro Florenzi squalificato e l’infortunato Tommaso Pobega – e può scegliere chi ritiene siano i migliori. La linea a quattro, davanti a Mike Maignan, sarà così completata da capitan Davide Calabria e Theo Hernandez.

Milan, ecco la novità

La novità più importante è legata, però, al centrocampo, dove Stefano Pioli è pronto ad affidarsi a forze fresche. Così vanno verso un turno di riposo sia Tiijani Reijnders che Ismael Bennacer. L’ingresso in campo contro l’Empoli è stato più che positivo e il tecnico di Parma è dunque pronto a dar fiducia a Yunus Musah dal primo minuto al fianco di Yacine Adli.

Non ci sono ovviamente dubbi in avanti, dove tornano i titolarissimi; l’8 Ruben Loftus-Cheek sarà alle spalle del tridente; il 9 Olivier Giroud al centro, il 10 Rafa Leao a sinistra e l’11 Christian Pulisic. Il francese e il portoghese, dunque, tornano a giocare dal primo minuto dopo essere stati fuori contro l’Empoli, con il primo impiegato solamente negli ultimi venti minuti. Il Milan, dunque, tiene alta la guardia affidandosi ai migliori.

Milan 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud