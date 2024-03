Niente Milan, PIF investe a pochi km: svolta araba in Serie A

Il fondo dell’Arabia Saudita, PIF, pronto ad investire in Italia: dopo l’Inter e il Milan spunta un’altra squadra nel mirino

Che PIF abbia voglia di investire in Serie A non sembra proprio essere più una novità . Il fondo sovrano dell‘Arabia Saudita in passato è stata accostato all‘Inter, ma nelle ultime settimane è stata la volta del Milan.

Dalle parti della proprietà hanno smentito prontamente i dialoghi in corso con Pif, ma Gerry Cardinale e i suoi uomini hanno fatto diversi viaggi in Medio Oriente per allacciare contatti e stringere partnership con il mondo arabo.

Se non dovesse essere PIF, sarà quasi certamente qualcun altro ad acquistare le quote del club rossonero: si può così guardare ad altre realtà come gli Emirati o il Bahrain. Però domenica scorsa, in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Jedda era presente Zlatan Ibrahimovic. Forse non proprio un caso.

Stamani, però, si parla di PIF per un’altra squadra. Una squadra diversa dal Milan, ma a pochi km dalla sede del club rossonero e che ha tanto da spartire con il Diavolo.

Stiamo ovviamente parlando del Monza, acquistato da Fininvest dopo la cessione del Diavolo, e portato in Serie A, grazie al lavoro di Adriano Galliani. E’ il Giornale a scrivere dell’interesse del fondo sovrano dell’Arabia Saudita per il club brianzolo. Ci sarebbe un dialogo tra le parti che andrebbe avanti ormai da più di un anno per avviare una importante partnership. Non siamo ancora in una fase calda, con l’esclusività , ma la trattativa starebbe proseguendo bene. Il Monza così potrebbe avere i denari giusti per sognare davvero l’accesso in Champions League.

La squadra di Palladino però fa gola non solo a PIF, ma anche ad altri investitori, anche per via dei motori. Avere la possibilità di essere accostata ad un autodromo conosciuto in tutto il mondo, al pari di Indianapolis e Le Mans, non può che essere un vantaggio.

Non solo PIF per il Monza

Non solo il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, dunque. Come detto gli arabi non hanno ancora alcuna esclusività e nei giorni voci si sono diffuse voci relative all’interesse da parte di u un altro imprenditore: come si può leggere, si vociferava di Augusto Balestra, che un trascorso da dirigente a Cesena e Siena. Diversi gli interessi professionali dell’imprenditori, dall’aerospaziale alla nautica da diporto e marchi di minerali.