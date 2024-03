Pioli: “Il Milan può vincere l’Europa League. Leao? Deve essere questo, dipende da lui”

Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport all’Eden Arena: c’è soddisfazione per il passaggio del turno europeo.

Milan ai Quarti di Finale dell’Europa League 2023/2024. Dopo la vittoria 4-2 all’andata a San Siro, arriva anche il successo 3-1 sul campo dello Slavia Praga al ritorno degli Ottavi.

Stefano Pioli al termine del match all’Eden Arena ha parlato a Sky Sport: “Sicuramente abbiamo gestito meglio la superiorità numerica rispetto all’andata. Abbiamo approfittato ancora una volta della loro inferiorità numerica per tenere bene il campo. Undici contro undici partita certamente più complicata, ma ci avrebbero lasciato degli spazi”.

Ottimi numeri per Loftus-Cheek, Leao e Pulisic: “Stiamo bene, è un momento positivo. Questi tre giocatori hanno qualità e devono raggiungere questi numeri, ne hanno le capacità. Ora dobbiamo fare bene a Verona, sarà una partita difficile, poi ci sarà la sosta per recuperare le energie. Abbiamo passato due turni che potevano sembrare semplici, ma Rennes e Slavia Praga non erano avversari facili”.

Milan candidato alla vittoria dell’Europa League: “Adesso ci sono otto squadre che possono vincere l’Europa League e ci siamo anche noi”.

Cena con la società: “Non abbiamo parlato di futuro. Una cena che ho apprezzato tanto, la società mi ha fatto un regalo per le 100 vittorie al Milan. Abbiamo parlato tanto delle nostre cose, ora siamo concentrati su quello che vogliamo fare in questa stagione”.

Il valore dello Slavia Praga in parità numerica: “Credo che le due sfide in parità numerica sarebbero state non semplici. Difficile collocarli nel campionato italiano, però hanno perso solo una partita in stagione e non aveva mai perso in Europa League. Ha fatto in campionato e in Europa League. Sono ben preparati e allenati. Una squadra forte come la Roma aveva perso 2-0 qui, dunque è una squadra con dei valori”.

Il rendimento di Rafael Leao: “Leao deve essere questo, dipende da lui. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, ora ha tutto: esperienza, qualità, potenza e tecnica. Spero abbia la continuità nell’essere determinante”.

Il gap delle squadre italiane rispetto alle big europee: “Io penso che il gap sia un po’ diminuito, anche se le big straniere hanno possibilità economiche nettamente diverse. L’anno scorso abbiamo avuto tre finaliste. L’eliminazione dell’Inter ora è la sorpresa. Non siamo lontanissimi, ma se all’estero gli altri continuano a investire e a migliorare, non è facile per nessuno alzare il livello”.