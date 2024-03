Rinnovo in arrivo: il Milan accelera per blindare un futuro campione

Il Milan continua a lavorare per il presente e per il futuro: vicino l’accordo per il rinnovo di un giovane talento

La programmazione sportiva del Milan non si ferma. E non potrebbe essere altrimenti. Nonostante l’apertura dell’indagine da parte della Procura sul passaggio di proprietà del club rossonero sia arrivata come un fulmine a ciel sereno nell’ambiente milanista, la società continua il proprio lavoro, per cercare di rendere la squadra ancora più forte nel presente e nel futuro. Si spiega in questo senso la firma, ormai vicinissima di un giovane campione pronto a diventare un cardine della squadra rossonera già dalle prossime stagioni.

Per l’attuale proprietà, la linea verde deve essere il cardine su cui fondare l’intero progetto sportivo. Largo ai giovani, soprattutto se meritevoli e di talento. Lo dimostra il debutto concesso in Serie A, molto presto, a Camarda, entrato peraltro già nel mirino di alcuni dei più importanti club europei. Ma lo conferma anche la trattativa portata avanti in questi giorni per arrivare a un nuovo accordo in grado di legare al club rossonero un altro dei talenti emergenti del vivaio.

La Primavera milanista continua infatti a stupire in Italia e in Europa, ha conquistato una straordinaria semifinale di Youth League (per il secondo anno consecutivo, prima italiana a riuscirci) e lo ha fatto anche grazie al talento straordinario di un giovane come Kevin Zeroli, autentico trascinatore nella sfida, già epica, con il Real Madrid, oltre che autore del penalty decisivo. Un talento di cui il club non vuole assolutamente fare a meno.

Zeroli-Milan, nuovo contratto in arrivo: trattativa in fase avanzata

Pilastro della Primavera rossonera, Zeroli è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata europea della squadra milanista in questa stagione. Con 4 gol in 7 presenze, il centrocampista di origini nigeriane, classe 2005, ha dimostrato di essere un calciatore vero, in grado di colpire per le prestazioni più che per quel look con le treccine che aveva fatto nascere, qualche mese fa, paragoni piuttosto irriverenti con altri grandi del passato milanista.

Zeroli ha davanti a sé un futuro radioso, e il Milan vuole fare di tutto per trattenerlo in rossonero il più a lungo possibile. Lo dimostra la trattiva portata avanti nelle ultime settimane con la sua agente, Rafaela Pimenta. Una trattativa che sembrerebbe ormai alle battute conclusive.

Non siamo ancora al proverbiale “here we go“, ma a manifestare ottimismo con un post su X è stato il giornalista e noto esperto di mercato Fabrizio Romano.

A quanto pare l’accordo tra il Milan e l’entourage del giocatore è stato quasi raggiunto, il dialogo sta andando avanti con fiducia e le parti sembrano convinte di andare avanti insieme. Manca solo l’ufficialità, ma tutto fa credere che Zeroli diventerà molto presto un pilastro del Milan, sia nel presente che in un futuro ormai non più tanto lontano.