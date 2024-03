Slavia Praga-Milan in diretta, risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Aggiornamenti minuto per minuto di Slavia Praga-Milan, il ritorno degli ottavi di Europa League. I rossoneri partono con un vantaggio di due gol

Benvenuti alla diretta testuale di Slavia Praga–Milan, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Stefano Pioli parte con un vantaggio di due gol grazie al 4-2 dell’andata a San Siro. Un risultato che non fa dormire sonni tranquilli i tifosi rossoneri, soprattutto dopo quanto accaduto nello spareggio contro il Rennes. Due gol di vantaggio però sono tanti e il Milan ha tutte le carte in regola per gestirlo al meglio per accedere ai quarti della competizione.