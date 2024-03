Slavia Praga-Milan, streaming e diretta tv Europa League: dove vederla oggi

Slavia Praga-Milan, alla Fortuna Arena ci si gioca la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Ecco dove vedere la partita in programma giovedì 14 marzo alle 18.45

Giornata di verdetti in Europa League. Giovedì 14 marzo, si conosceranno le 8 qualificate ai quarti di finale della competizione, traguardo che il Milan non ha mai raggiunto nelle precedenti partecipazioni.

Ci proveranno di nuovo, stasera, i rossoneri nel match di ritorno degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga, sconfitto 4-2 una settimana fa a San Siro. Punteggio, almeno sulla carta, confortante per il Milan che si qualificherà al prossimo turno con una vittoria, un pareggio o una sconfitta con almeno un gol di scarto. Se lo Slavia dovesse imporsi nei 90′ di gioco con due gol di vantaggio si andrebbe ai supplementari. Un ko con tre gol condannerebbe, invece, il Milan all’eliminazione.

Qualche dubbio di formazione per Pioli. In difesa, ballottaggio tra Kjaer e Gabbia per affiancare Tomori. In mediana, Bennacer, Adli e Reijnders si contenderanno due maglie da titolari. Solito attacco, invece, con Loftus Cheek a supporto di Leao, Giroud e Pulisic. Assente Florenzi per squalifica.

Nello Slavia Praga, Boril sostituirà lo squalificato Diouf, espulso all’andata. Confermati gli altri dieci con Chytil di nuovo titolare e preferito a Schranz, autore del gol del 3-2 a San Siro.

Slavia Praga – Milan, dove vederla oggi

A differenza del match di andata, la sfida odierna tra Slavia Praga e Milan non avrà la diretta tv in chiaro. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno con ampio pre e post partita dalle 18. Diretta streaming su Dazn (per gli abbonati al pacchetto Standard), SkyGo e su NowTv.

Qualora dovesse passare il turno, il Milan conoscerà il nome del prossimo avversario già domani, venerdì 15 marzo, nel sorteggio in programma a Nyon, dalle 13. Sorteggio che non solo definirà gli accoppiamenti dei quarti di finale ma anche gli incroci delle semifinali, in una sorta di tabellone tennistico fino alla finale di Dublino del 22 maggio.

Quella contro la Slavia Praga sarà la penultima partita per il Milan prima della pausa delle Nazionali. Leao e compagni torneranno in campo domenica 17 marzo contro il Verona al Bentegodi alle 15. La sfida contro gli scaligeri sarà visibile in esclusiva su Dazn e Zona Dazn.

Dopo gli impegni delle Nazionali, il Milan sarà in campo sabato 30 marzo, alla vigilia di Pasqua, contro la Fiorentina al Franchi. La sfida con i viola andrà in onda, in simulcast, su Sky e Dazn.