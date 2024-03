Giroud, clamorosa proposta per il futuro: “Ma dipende dal Milan”

Arriva una possibilità futura per Olivier Giroud. Il centravanti del Milan potrebbe dire sì a questa ipotesi, ma dipende anche dal club.

37 anni e non sentirli. Anche ieri sera, in un match praticamente già deciso e senza storia, Olivier Giroud ha dimostrato tutta la sua forma atletica e la professionalità assoluta. In Slavia Praga-Milan il centravanti rossonero è rimasto in campo per più di 90 minuti, nonostante gli impegni ravvicinati ed i tanti sforzi sinora profusi.

Sarà durissima per il Milan reperire in futuro un nuovo numero 9, che sia all’altezza del suo predecessore. Giroud infatti, oltre ad essere ancora oggi uno degli attaccanti più completi e competitivi della Serie A, ha caratteristiche davvero importanti che fanno tuttora la differenza contro le difese avversarie.

Ma il suo destino è tutto da scrivere: il contratto di Giroud con il Milan è in scadenza al 30 giugno prossimo. I rossoneri vorrebbero trattenerlo almeno per un’altra stagione, proprio viste le condizioni eccellenti di quest’ultimo, mentre il francese starebbe valutando soluzioni alternative. Si deciderà tutto al termine del campionato, quando le idee saranno certamente più chiare.

Giroud vola a Parigi? Ecco la proposta del tecnico

Nelle scorse ore è giunta una proposta per il futuro di Giroud davvero sorprendente. Non tanto riguardo la sua prossima squadra di club, che come detto è ancora tutta da valutare. Bensì per una nuova esperienza professionale che ancora gli manca.

Thierry Henry, suo ex compagno di squadra e attuale c.t. della Francia Under 23, sta pensando di proporre a Giroud la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che si disputeranno in estate. L’ex centravanti sta valutando moltissimi campioni fuoriquota da inserire fra i convocati per uno degli eventi sportivi più attesi al mondo.

Giroud è tra i nomi più papabili, visto che porterebbe qualità, esperienza e darebbe un nuovo input alla parte finale della sua carriera: “Abbiamo una lunga lista di nomi da inserire per le Olimpiadi – ha ammesso Henry a L’Equipe – Giroud è uno dei profili che ci interessano, così come Griezmann. Ma la realtà è che non dipende solo da loro, soprattutto per chi gioca in club esteri”.

Dunque la possibilità di vedere Giroud alle Olimpiadi è concreta, ma tutto dipenderà dal suo club d’appartenenza. Che potrebbe essere ancora il Milan, come un’altra società che il numero 9 sceglierà in caso di scadenza naturale del suo contratto. Certo che ai rossoneri, perdere eventualmente Giroud per un mese intero per i giochi di Parigi, non farebbe affatto piacere…