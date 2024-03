Indagine Milan, nuovo stadio a rischio? L’annuncio del Sindaco Sala

Il Sindaco Sala è tornato a parlare di San Siro. Focus sulle indagini recenti su RedBird ed Elliott e sulla possibilità che influiscano sulla questione stadio.

Si è abbattuto il caos sul Milan negli scorsi giorni, a causa delle indagini avviate dalla Procura di Milano sulla presunta cosimulazione di vendita di RedBird ed Elliot del club rossonero. In sostanza, le accuse sono state mosse sulla possibilità che sia ancora il fondo americano della famiglia Singer a gestire la maggioranza dell’AC Milan, e che l’entrata in scena di RedBird sia una pura messa in scena.

Tali accuse sono state prontamente smentite dalle parti in causa, ma le indagini continueranno nei prossimi mesi e ci vorrà un bel po’ di tempo per la loro conclusione. Il Milan, intanto, è totalmente estraneo ed esterno alla vicenda, essendo terza parte non chiamata in causa. Contemporaneamente, continua a tenere fortemente banco la questione stadio, con il club rossonero sempre più proiettato sull’area San Donato ma che tiene una porta socchiusa al Comune di Milano, e dunque alla possibile ristrutturazione di San Siro.

Entro giugno, la società WeBuild dovrà presentare il progetto di riammodernamento del Meazza e che dovrà essere abbastanza convincente per Milan e Inter affinché restino a San Siro. Ma le ultime vicende legali che hanno riguardato RedBird, proprietà rossonera, possono influire sulla questione stadio? Ha risposto il Sindaco Sala in persona.

L’indagine sul Milan e la questione stadio: Sala non ha dubbi

Il sindaco Beppe Sala, a margine dell’inaugurazione di Spazio Fontanelli, riqualificato da Fondazione Milan che verrà dedicato alla memoria di Davide Astori, è tornato a parlare della questione stadio per Milan e Inter, e in particolare del tema della ristrutturazione di San Siro che gli sta tanto a cuore. Ma in primis, il Primo Cittadino meneghino è stato interrogato sulle recenti vicende giudiziarie che hanno riguardato il club rossonero, e se queste potranno avere delle ripercussioni sulla questione stadio.

“L’inchiesta sul Milan non penso che influirà sulla questione stadio. Del fatto che RedBird abbia acquistato il Milan con un prestito fatto dal cedente è una cosa risaputa, non è certo questa la novità” ha detto Beppe Sala, esprimendo una certa tranquillità sulla vicenda.

In seguito, il Sindaco di Milano si è ancora una volta concentrato sul tema della ristrutturazione, ponendo l’accento sugli aspetti positivi per Milan e Inter in caso di permanenza a San Siro: “La mia riflessione è per i due club e le due proprietà è: siete sicuri di tirare fuori un miliardo per il nuovo stadio con i tassi di interesse che ci sono e che non tendono a scendere? Per questo offro San Siro, e lo offro anche perché è nel nostro interesse”.