Sorteggio quarti Europa League in tempo reale: chi sarà l’avversaria del Milan?

Il sorteggio di Europa League decreterà l’avversario del Milan nei quarti di finale. Saranno definiti anche i possibili accoppiamenti delle semifinali

Benvenuti alla diretta testuale del sorteggio dei quarti di finale di Europa League. Aalle 13, a Nyon, i rossoneri conosceranno l’avversaria nei quarti di finale di Europa League, traguardo raggiunto per la prima volta nella storia. Tutto troppo facile agli ottavi contro lo Slavia Praga, sconfitto con un aggregato di 7 a 3. Entrambe le partite il Milan le ha giocate in superiorità numerica per gran parte del tempo. Adesso però si entra nel vivo della competizione e non ci sono più avversari semplici. Fra questi anche altre due italiane: l’Atalanta e la Roma.

12:05 Quando si giocano i quarti di Europa League Le due sfide dei quarti di finale si disputeranno l’11 (andata) e il 18 aprile (ritorno), sempre di giovedì. Oltre agli accoppiamenti dei quarti di finale, il sorteggio odierno definirà anche i potenziali incroci nelle semifinali, in un tabellone tennistico fino alla finale di Dublino del prossimo 22 maggio.