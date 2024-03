Loftus-Cheek, dopo Boban anche Kakà: eguagliato un altro record

Ancora in gol Ruben Loftus-Cheek in Europa League. Contro lo Slavia Praga ha segnato il 2-0, raggiungendo un altro dato straordinario.

Il Milan si è qualificato ai quarti di finale di Europa League per la prima volta nella sua storia, non considerando chiaramente la Coppa UEFA. Un traguardo che rende fieri e orgogliosi club e tifosi, seppur la doppia sfida contro lo Slavia Praga agli ottavi non sia stata proprio una passeggiata. Ma il Milan ha raggiunto il suo traguardo, quello dei quarti per sperare di poter andare il più in fondo possibile alla secondo competizione europea per club, e chissà vincerla.

La gara di ritorno alla Fortuna Arena di Praga si è presto messa in discesa per il Diavolo, che come all’andata ha visto la rivela restare in inferiorità numerica per espulsione. Fallaccio su Calabria e rosso per Holes. In 11 contro 10, il Milan ha fatto quello che ha voluto, chiudendo il primo tempo sul risultato di 0-3. Marcatori Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Alla fine è terminata 1-3, con i cechi che hanno trovato il gol della bandiera nei minuti finali.

Ma la nota ancora estremamente positiva della serata è rappresentata da Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, trequartista di spaccatura per Stefano Pioli, ha segnato l’ennesima rete. Sono 9 adesso i gol in stagione: 5 in Serie A e 4 in Europa League. Ha raggiunto un altro dato straordinario l’inglese con la rete di stasera.

Loftus-Cheek, è il turno di Kakà

Ruben era andato a segno anche all’andata a San Siro contro lo Slavia Praga raggiungendo un record particolare e che lo ha eguagliato ad uno storico ex Milan. Prima dell’inglese, infatti, l’ultimo centrocampista che aveva segnato tre gol nelle prime tre presenze con il Milan tra Europa League e Coppa UEFA era stato Zvonimir Boban, nel 1995. Con la rete di stasera ha raggiunto un altro ex, ancora più prestigioso e blasonato: Ricardo Kakà.

A riportare il dato superlativo è sempre OptaPaolo, esperto di statistiche sullo sport in Italia, che ha riferito che Loftus-Cheek è il primo centrocampista del Milan ad aver segnato almeno quattro gol in una singola stagione nelle principali competizioni europee da Kakà nel 2006/07. L’indimenticabile brasiliano ne aveva messi a segno dieci in quella precisa stagione. Non ci resta altro che definire Rubs come un centrocampista goleador e che può fare per i prossimi anni tanta fortuna al Milan e per il Milan.

Uno degli acquisti più azzeccati della scorsa campagna acquisti estiva, non ci sono dubbi, insieme a Christian Pulisic.