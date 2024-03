Ultim’ora infortunio Maignan, l’esito degli esami: buone notizie per il Milan

Mike Maignan, arrivano i primi esiti sull’infortunio accusato ieri: sospiro di sollievo per il portiere francese, ecco quando torna in campo, c’è già una data

Un ottavo di finale quasi senza storia per il Milan. Lo Slavia Praga è stato battuto – anche soronamente – sia all’andata che al ritorno, con un aggregate di 7-3 che, di fatto, non ha mai messo in discussione il valore delle due formazioni.

Se dal punto di vista del risultato la gara non è mai stata messa in dubbio, i tifosi del Milan hanno trattenuto il respiro ieri, al minuto 2. Mike Maignan a terra, finito ko dopo uno scontro di gioco con Vlcek. I sanitari rossoneri sono entrati subito in campo a dare assistenza al francese che ha provato a stringere i denti e giocare con una vistosa fasciatura.

La bandiera bianca, però, l’ha alzata qualche minuto più tardi, al 21′ di gioco. Al suo posto Marco Sportiello, il vice da questa stagione del portiere rossonero. Manco a dirlo, tutti in Casa Milan hanno tenuto il fiato sospeso proprio sulle condizioni del numero 16.

Maignan, quando torna in campo: c’è una data

Le buone notizie, però, non sono tardate ad arrivare. Il portiere si è sottoposto stamane agli accertamenti di rito più approfonditi e gli esami strumentali hanno evidenziato solo una conclusione per Maignan, dando esito negativo per un interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio.

La domanda che tutti i tifosi rossoneri ora si pongono è naturalmente quando rivedranno in campo il loro totem, pur se in questa stagione meno efficace rispetto all’anno dello scudetto. Con ogni probabilità salterà la gara contro l’Hellas Verona domenica prossima in programma alle 15 ma rivedremo il francese sicuramente dopo la sosta, nella gara del sabato santo alle 20.45 contro la Fiorentina.

Resta da capire il suo impiego nelle gare amichevoli che la Francia disputerà contro Germania e Cile, rispettivamente il 23 ed il 26 marzo, in preparazione per gli Europei 2024 che si giocheranno in Germania. La selezione transalpina l’ha naturalmente convocato ma saranno decisivi i pareri dei medici.

Lo staff sanitario rossonero si metterà in contatto con gli omologhi della selezione francese e di concerto valuteranno il da farsi.

In questa stagione Maignan ha disputato 36 gare, di cui 25 in Serie A. Sono 14 i clean sheet raccolti, 10 in campionato e due sia in Champions League che in Europa League.