Quando si gioca Milan-Roma in Europa League: data, orario, casa e trasferta

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League ha decretato la sfida tra Milan e Roma. Ecco quando si giocherà il doppio confronto per un posto in semifinale

Era uno degli scenari più temuti alla vigilia del sorteggio e, come spesso accade in questi casi, si è avverato. Sarà derby nei quarti di finale di Europa League con il Milan opposto alla Roma per la qualificazione alla semifinale.

Per il secondo anno consecutivo, i rossoneri si ritrovano contro un’italiana in una sfida europea. E’ accaduto nella scorsa edizione di Champions con il Napoli ai quarti e l’Inter in semifinale. La Roma, invece, non affronta una connazionale in un confronto continentale dall’annata 2014-2015, quando fu eliminata, proprio in Europa League, dalla Fiorentina.

Ultimi precedenti in Serie A nettamente favorevoli al Milan. L’ultima vittoria della Roma risale al 27 ottobre 2019, quando i giallorossi si imposero all’Olimpico 2-1 in una delle prime partite di Pioli sulla panchina rossonera. Da allora solo vittorie per il Milan (6) e due pareggi. Nella stagione in corso, il Milan ha vinto sia in trasferta (1-2 a fine agosto) che in casa (3-1 lo scorso 14 gennaio).

Milan che non ha ancora affrontato la Roma con De Rossi in panchina. Tutti i precedenti citati si riferiscono, infatti, alle annate con Fonseca e Mourinho che, proprio contro il Milan, è stato per l’ultima volta sulla panchina giallorossa.

Milan-Roma, quando si gioca: date e orari

Ma quando si gioca il doppio confronto di Europa League ? Il Milan disputerà il match di andata, a San Siro, giovedì 11 aprile. Ritorno, la settimana seguente giovedì 18 aprile, all’Olimpico. Nel momento in cui vi scriviamo, restano ancora da stabilire gli orari delle due partite.

Roma e Milan conoscono già il nome della possibile avversaria in semifinale che uscirà dal confronto tra Bayer Leverkusen, capolista in Bundesliga, e il West Ham che cerca la seconda qualificazione in semifinale negli ultimi tre anni in Europa League.

Prima del match di andata di Europa League, Milan e Roma affronteranno tre partite di campionato. I rossoneri se la vedranno con Verona (domenica 17 marzo alle 15), Fiorentina (sabato 30 marzo alle 20.45, alla vigilia di Pasqua) e il Lecce (nel weekend del 6-7 aprile). La Roma, in piena lotta per un posto Champions, incrocerà invece Sassuolo, Lecce e, soprattutto, il derby con la Lazio prima della trasferta a San Siro.