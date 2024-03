Leao spazza via ogni dubbio: “Lo sono al 100%”

Parole importanti di Leao dopo la partita a Praga: un messaggio che conta per il futuro, visti alcuni rumors di mercato che talvolta fuoriescono.

Buona prestazione di Rafael Leao contro lo Slavia Praga, sconfitto 3-1 anche grazie a un suo bellissimo gol. Il portoghese aveva fissato il risultato sul 3-0 con una prodezza da campione, uno di quei colpi che Stefano Pioli e i tifosi vorrebbero vedere più spesso. In generale, lo vogliono ancora più concreto, visto che ha tutte le qualità per essere maggiormente incisivo di quanto lo sia stato finora.

L’ex talento di Sporting CP e Lille è arrivato a quota 10 gol e 11 assist in 35 presenze, numeri niente male che avrebbero potuto esser anche migliori con un po’ più di costanza nel rendimento. Il potenziale per essere un top player c’è tutto, sta a lui metterlo in campo in maniera continuativa, questo è lo step che deve fare per affermarsi definitivamente come uno dei migliori al mondo.

Milan, il messaggio di Leao gasa i tifosi

Al termine della sfida all’Eden Arena ha parlato ai microfoni di Sky Sport e si è mostrato molto felice: “Forse è il momento più bello della stagione. La squadra sta bene, dobbiamo spingere fino alla fine della stagione. Fare gol, assist e aiutare la squadra è il mio lavoro. Voglio essere importante e stare sempre nel gioco. Sono felicissimo di me stesso, però la squadra sta facendo bene. Pioli è una persona che mi aiuta e negli ultimi anni ha capito come permettermi di fare la differenza al 100%. Questo mio momento positivo c’è anche grazie a lui“.

Il numero 10 rossonero è stato interpellato anche sul suo legame con il Milan e ha risposto in modo netto: “Quanto sono milanista? 100%. Quando sono arrivato ho avuto la fortuna di avere Ibrahimovic in campo, mi ha aiutato e mi ha fatto capire che il Milan è un club importante, in ogni partita devi dare il massimo. Zlatan e Maldini sono stati fondamentali per comprendere quanto il Milan fosse importante. Io da piccolo vedevo il Milan dei campioni, però quando sei qua è un’altra storia e capisci bene tutto. È un club speciale, è un orgoglio indossare questa maglia e sono contento di essere qua. A Milano sto bene“.

La testa di Rafa è solamente concentrata sul Milan, non ci sono sirene di mercato che lo disturbano. Si sa che piace al PSG e ad alcune squadre della Premier League, però adesso vuole fare il massimo con la maglia rossonera non pensa affatto a un eventuale trasferimento nel mercato estivo.