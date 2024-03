Slavia Praga-Milan, il bellissimo gesto di Ibrahimovic: lo ha rivelato Trpisovsky

Gesto particolare e molto sportivo quello compiuto da Zlatan Ibrahimovic nel post-partita di Slavia-Milan. Lo ha raccontato l’allenatore in persona.

Il Milan per la prima volta nella sua storia ha strappato il pass per i quarti di finale di Europa League. Ci è arrivato dopo la doppia sfida contro lo Slavia Praga, avversaria certamente inferiore sulla carta, ma che è stata in grado di dire la sua, soprattutto nel match d’andata. Inutile sottolineare che il Diavolo è stato molto avvantaggiato dal fatto che sia a San Siro che alla Fortuna Arena la rivale è rimasta in inferiorità numerica.

All’andata è stato espulso Diouf, al ritorno in territorio ceco il rosso è toccato a Holes. Due espulsioni sacrosante, causate da dei falli molto pericolosi dei suddetti. Insomma, nessun episodio arbitrale controverso. Le decisioni dei due arbitri sono state più che corrette, e, come accennato, hanno spianato la strada al Milan per il passaggio del turno. La squadra di Stefano Pioli ha segnato 4 gol all’andata a San Siro, e 3 al ritorno alla Fortuna Arena.

Nonostante ciò, però, lo Slavia è stato in grado di segnare ben 3 reti ai rossoneri, e sempre da situazione di inferiorità numerica. Un fatto che stupisce e che rende merito alla formazione ceca, come rende demerito alla fase difensiva del Milan. Ad oggi, ci si chiede come sarebbe finito il doppio sconto in 11 contro 11. La curiosità c’è, in quanto lo Slavia Praga, lo ribadiamo, ha dimostrato grande volontà d’animo e una certa qualità nel gioco.

Sicuramente il tutto sarebbe stato più avvincente. È dello stesso pensiero Zlatan Ibrahimovic, che a fine gara ha compiuto un gesto solidale e sportivo nei confronti dello Slavia.

Ibrahimovic, la frase a Trpisovsky

Zlatan Ibrahimovic avrebbe probabilmente vedere in campo due formazioni al pari livello, quantomeno dal punto di vista numerico. Da sportivo e competitivo quale è sempre stato, si è infatti detto dispiaciuto per le due espulsioni a sfavore dello Slavia Praga. Lo ha rivelato l’allenatore della formazione ceca in persona. Nel post-partita di Slavia-Milan,Trpisovsky ha raccontato di essere stato raggiunto da Zlatan Ibrahimovic, e che questo sportivamente gli ha mostrato tutto il suo dispiacere per l’inferiorità numerica che ha condizionato la prestazione della sua squadra.

Si è così espresso il tecnico ai microfoni dei giornalisti: “E’ stato Ibrahimovic a venirmi a cercare dopo la partita per dirmi che era dispiaciuto per noi e per il fatto che avessimo giocato la gara in dieci uomini. L’ho apprezzato tanto”.