Sorteggio quarti e semifinali Europa League: orario e dove vederlo venerdì 15 marzo

Sarà l’ultimo sorteggio di Europa League quello cui assisteremo a Nyon. Oltre ai quarti, conosceremo infatti anche i potenziali accoppiamenti delle semifinali

I tifosi del Milan e delle altre squadre qualificate nei quarti di Europa League dovranno attendere pochissimo prima di conoscere il nome della prossima avversaria nella competizione.

Il sorteggio dei quarti di finale è previsto infatti venerdì 15 marzo, alle ore 13, a Nyon, preceduto da quello di Champions League. Sarà un sorteggio diverso dai precedenti, di fatto, senza alcun vincolo. Non ci saranno teste di serie e, inoltre, ci sarà la possibilità di incroci tra squadre della stessa nazionalità.

Tutti contro tutti, insomma, e non solo. Il sorteggio, odierno, infatti oltre a quelli dei quarti decreterà anche i possibili accoppiamenti delle semifinali con la definizione di chi ospiterà in casa/trasferta le sfide di andata e ritorno.

Il Milan, qualificato per la prima volta nella sua storia ai quarti di Europa League, affronterà una di queste sette compagini:

Liverpool

Benfica

Olympique Marsiglia

Bayer Leverkusen

Atalanta

West Ham

Roma

Sorteggio Europa League: dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 dalle 13, al termine della cerimonia dedicata alla Champions League. Ampia la copertura streaming che consente agli appassionati di vedere il sorteggio anche gratuitamente sul sito della Uefa. Diretta streaming anche su Dazn per gli abbonati al pacchetto Standard e, per i clienti Sky, su SkyGo.

I quarti di finale di Europa League si disputeranno l’11 e il 18 aprile, sempre di giovedì, con la consueta suddivisione degli orari con due partite alle 18.45 e le altre alle 21, quest’ultima con la possibilità del match in chiaro.

Prima della doppia sfida di andata dei quarti di finale, il Milan disputerà tre partite di campionato. Domenica prossima 17 marzo, alle 15, trasferta al Bentegodi contro il Verona (diretta su Dazn e Zona Dazn). Dopo la settimana di pausa per le Nazionali, i rossoneri torneranno in campo sabato 30 marzo, alla vigilia, contro la Fiorentina al Franchi (di nuovo su Dazn e Zona Dazn).

Aprile comincerà con la sfida casalinga contro il Lecce con giorno e orario ancora da definire nel weekend del 6-7 aprile, quello precedente l’andata dei quarti. Dopo il match di ritorno di EL, trasferta a Sassuolo tra il 13 e il 15 Aprile.