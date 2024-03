Tapiro d’Oro a Ibrahimovic: “Indagine? Non hanno trovato niente, il proprietario è RedBird” (VIDEO)

Zlatan Ibrahimovic riceve il Tapiro d’Oro per l’indagine sul passaggio di proprietà del Milan da Elliott a RedBird: la rivelazione del dirigente

Un dirigente quasi plenipotenziario, una sorta di braccio destro della proprietà. Questo è il ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan, ritornato ufficialmente in rossonero lo scorso 11 dicembre. Un Senior Advisor, questo l’incarico per lo svedese che lavorerà “in stretto coordinamento” con proprietà, dirigenza e pure squadra.

Di fatto quanto di più vicino a Gerry Cardinale, anche dal punto di vista operativo. Insomma, un ruolo di grande responsabilità ma anche di leadership, situazioni che fin dagli albori della carriera da calciatore, sono state il suo pane quotidiano, le sfide che ha amato di più.

E la prossima estate sarà fondamentale per lo svedese che avrà un ruolo operativo anche sul mercato. In attesa di vederlo all’opera nelle nuove vesti, Ibrahimovic è stato suo malgrado coinvolto nella vicenda emersa nei giorni scorsi relatvi all’acquisizione da parte di RedBird della società rossonera da Elliott.

Milan, Tapiro ad Ibrahimovic: le sue parole sul momento della squadra

L’ex centravanti non è stato certo inserito nel registro degli indagati – dove figurano Gazidis e Furlani, rispettivamente ex ed attuale amministratore delegato del club – ma è stato ugualmente beccato da “Striscia la notizia” che gli ha consegnato il Tapiro d’oro, peraltro l’ennesimo. Lo svedese, infatti, è a quota otto e se non è un record, beh, poco ci manca.

“Sono io il proprietario del Milan, ma questo è un segreto” ha spiegato subito lo svedese, con la grande ironia che lo contraddistingue, a Valerio Staffelli, il giornalista che consegna i tapiri. Ibrahimovic, poi, più seriamente ha spiegato la situazione ed anche cos’è accaduto nella perquisizione da parte della Guardia di Finanza. “C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird“.

Una precisazione, forse, definitiva sulla vicenda anche se sembra tutt’altro che chiusa. Possibiòe, ingfatti, che le indagini proseguiranno ancora per stabilire con certezza tutti i fatti.

Staffelli, però, ha colto l’occasione per chiedere a Zlatan Ibrahimovic anche l’andamento della squadra. “I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascoltando. ‘Devono’ farlo, altrimenti…” ha scherzato – ma non troppo – Ibra. Non è un mistero quanto sia un vero e proprio leader dentro e fuori dal campo.

“Il proprietario del Milan sono io”.

Tapiro d’oro al neo dirigente Zlatan Ibrahimovic, stasera a Striscia

Leggi la news: https://t.co/VaSAMMqhoG#Striscialanotizia @VStaffelli @Ibra_official pic.twitter.com/Yti8KeyJOJ — Striscia la notizia (@Striscia) March 15, 2024

Intanto il Milan è fresco di sorpasso in classifica alla Juve in Serie A e di passaggio del turno in Europa League, con i quarti centrati. E nel prossimo turno sarà la Roma di Daniele De Rossi a sfidare i rossoneri in una sfida che si preannuncia davvero scoppiettante.