Blitiz di Giuntoli: il Milan rischia la beffa

Concorrenza della Juventus, che incontra i dirigenti del club per provare a mettere le mani sul giocatore, che tanto piace al Milan

E’ successo lo scorso 6 marzo: la Juventus ha incontrato i dirigenti del club per capire la fattibilità dell’operazione. Un vero e proprio blitz di Giuntoli e Manna.

Un blitz in Germania e più precisamente a Monaco di Baviera, dove il giorno prima di essere assistito alla partita contro la Lazio: nel mirino, chiaramente, Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, che tanto bene sta facendo con la maglia del Bologna, è pronto a cambiare aria al termine della stagione. C’è da tempo il Milan sulle sue tracce, ma i rossoneri devono fare i conti con un’importante concorrenza, a partire, dunque, da quella bianconera.

Come è noto, il Bayern Monaco ha la possibilità di riportare in Baviera il giocatore, pagando la clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Il club tedesco, però, non è proprio in cima alla lista dei desideri di Zirkzee, che vorrebbe continuare a giocare in Serie A. A preoccupare di più i rossoneri è in realtà la concorrenza dei club di Premier League. In Inghilterra l’olandese piace tanto al Manchester United e all’Arsenal, pronte a far saltare il banco.

Ma tornando alla Juventus, i bianconeri sono intenzionati ad investire soldi importanti in estate, avendo ottenuto la possibilità di giocare il Mondiale per Club, che porterà un’importante somma nelle casse della Vecchia Signora.

Non solo Zirkzee: tedeschi nel mirino

La Juventus è soprattutto a caccia di un centrocampista. Pogba è di fatto un ex calciatore e Rabiot potrebbe fare le valigie, dicendo addio a Torino.

La necessità di Massimiliano Allegri è sicuramente un giocatore per la mediana, che possa offrire quantità e qualità . Il nome cerchiato in rosso è sicuramente quello di Goretzka, il cui contratto scadrà nel 2026 e che i bavaresi potrebbero dunque mettere sul mercato. I bianconeri, inoltre, avrebbero avuto colloqui anche con il terzino Noussair Mazaoui e soprattuto per Leroy Sané, che invece ha un accordo con i biancorossi fino al 30 giugno 2025.

La partita tra Bayern Monaco e Lazio è servita, inoltre, per visionare anche le prestazioni di Felipe Anderson. Non è un segreto, infatti, che il brasiliano sia uno dei nomi in cima alla lista per rafforzare le corsie estere della Juventus. In passato Anderson è stato accostato anche al Diavolo, ma non sembra proprio un profilo da Milan.