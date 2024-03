Cinque squadre italiane in Champions: il dato è confortante

L’Italia potrebbe avvicinarsi sempre più ad ottenere un posto in più nella prossima Champions League. Ecco cosa dicono i dati.

Il grande obiettivo del calcio italiano in quest’ultima fase della stagione 2023-2024 è ottenere il tanto agognato posto in più per la prossima edizione di Champions League. Infatti da quest’anno, grazie alla riforma sulle competizioni europee, la UEFA premierà le leghe con il ranking migliore.

Le prime due nazioni d’Europa per coefficiente avranno garantite ben 5 squadre qualificate in Champions per la stagione che verrà. Un bel traguardo che renderà ancora più agguerrita la lotta per quarto e quinto posto in Serie A. Inoltre, dopo i sorteggi per i quarti di finale di Champions, Europa e Conference League, la situazione sembra molto favorevole alle formazioni nostrane.

L’Italia ad oggi è al primo posto del ranking per nazioni: 17.713 i punti che la tengono salda in vetta, seguita da Germania e Inghilterra. Nonostante in Champions non ci saranno più club italiani, tutti usciti tra gironi e ottavi di finale, si punterà sulle coppe secondarie per ottenere il quinto pass.

Inoltre il dato del portale Opta Sports è molto confortante: dopo i sorteggi l’Italia ha una proiezione del 96.9% di ottenere un posto in più per la Champions League 2024-2025. Infatti, numeri e pronostici alla mano, almeno una squadra italiana arriverà in semifinale di Europa League (visto il quarto di finale Milan-Roma) e la Fiorentina in Conference sembra avere un cammino favorevole. Se tutti i risultati fossero positivamente confermati, l’Italia potrebbe ufficialmente ottenere un posto di merito per le coppe europee.