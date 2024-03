Dalla Primavera del Milan alle big della Premier League: pronta l’offerta

Grandi rimpianti in casa Milan: un ex gioiello della Primavera è ora finito nel mirino di Chelsea e Manchester United

Il Milan bacino inesauribile di talenti. La Primavera rossonera è forse una delle più floride in Italia: basti vedere quanti calciatori siano usciti da Milanello ed attualmente sono protagonisti non solo con la maglia del club meneghino.

In prima squadra milita Gabbia, il difensore centrale tornato a gennaio dal prestito al Villarreal a dare manforte ad una difesa ridotta all’osso causa infortuni. In questa stagione hanno già debuttato anche il giovane Simic ed addirittura il giovanissimo bomber Francesco Camarda, che ha esordito a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni nel massimo campionato italiano diventando anche l’esordiente più giovane.

In casa Milan, però, non è il solo calciatore che negli anni è cresciuto nella Primavera rossonera: basti pensare a Donnarumma, ma anche più recentemente a Daniel Maldini. In passato anche Tiago Emanuel Embalo Djaló, acquistato nella sessione invernale dalla Juventus, è passato nella Primavera del Milan, con i rossoneri che poi l’hanno ceduto al Lille nell’ambito dell’affare Leao.

Milan, rimpianto Kerkez: è conteso da due big di Premier

Un rimpianto probabilmente così come lo sarà probabilmente Milos Kerkez, terzino sinistro in forza al Bournemouth. Sta disputando una stagione di assoluto livello in Premier League, con 26 presenze totali tra campionato e coppe nazionali ed un rendimento davvero di livello.

Terzino sinistro che all’ocorrenza può agire anche a centrocampo nelle vesti di esterno, ha appena 20 anni ma è già nel giro della nazionale ungherese, con 13 presenze all’attivo ed un assist. Un rimpianto, dicevamo, per il Milan. I rossoneri lo avevano acquistato nel gennaio del 2021 dai magiari dell’ETO FC Gyor per poi cederlo dopo appena una stagione in Olanda, all’AZ Alkmaar.

Da lì in poi ha preso il via la sua carriera, imponendosi prima agli occhi del Bournemouth ed ora a quelli dei top club inglesi. Stando a quanto afferma Fichajes.com, sia il Manchester United che il Chelsea hanno posato gli occhi sul ragazzo e sono ora pronte a darsi battaglia per ingaggiarlo.

I Red Devils ed i Blues sono alle prese con l’ennesima stagione completamente da dimenticare ed in estate sarà una nuova rivoluzione per entrambi i club: rinforzare le formazioni e renderle competitive è l’obiettivo delle dirigenze dei due club che daranno vita probabilmente a poderose campagne acquisti.

La scorsa estate il Bournemouth sborsò 17,8 milioni di euro per portarlo in Inghilterra: facile immaginare come ne serviranno almeno 25-30 per acquistarlo.