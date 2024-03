Lo rendono ricco: è finita tra il Milan e il difensore

Il difensore, che continua ad essere accostato al Milan, potrebbe giocare a Londra: l’offerta è di quelle allettanti, difficili da rifiutare

Un’offerta difficile da rifiutare. In Inghilterra sono certi che il club londinese sia pronto a mettere sul piatto una proposta davvero allettante per il calciatore, che tanto piace al Milan.

Ormai è da mesi che Tosin Adarabioyo viene accostato ai rossoneri. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno lo rendono un giocatore appetibile. E’ uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Geoffrey Moncada. Il 26enne di Manchester, però, piace anche ad altre squadre: la conferma arriva dal Daily Mail che scrive come il Milan sia in corsa per il giocatore al pari di Liverpool e Marsiglia.

Sembrano esserci, però, ottime possibilità di continuare a vedere Adarabioyo ancora con la maglia del Fulham. Il club londinese lo ritiene un giocatore fondamentale, pronto a finire nel giro della nazionale inglese, e ha voglia di provarci fino alla fine. Così il Fulham avrebbe offerto un nuovo contratto con parecchi soldi. Non si conoscono le cifre, ma l’accordo lo renderebbe uno dei giocatori più pagati della squadra.

Il Fulham, dunque, prova a tenersi stretto il giocatore, che il Milan starebbe corteggiando in vista della prossima estate. Un’estate che inevitabilmente vedrà l’arrivo di un nuovo centrale.

Milan, colpo in difesa

Non solo il centravanti, il 2024 sarà l’anno anche di un nuovo centrale. A gennaio, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno provato a mettere le mani su Alessandro Buongiorno.

Il difensore del Torino continua a piacere tanto alla dirigenza rossonera, che ci proverà anche a giugno. Servirà che Urbano Cairo abbassi le richieste: impossibile che il Diavolo arrivi a pagare sui 50 milioni di euro, ma l’inserimento di alcune contropartite tecniche potrebbe facilitare la trattativa. Attenzione così al cartellino di Lorenzo Colombo, che tanto piace ai Granata.

Il Milan guarda, comunque, ad altri difensori, come può essere Brassier, ma i nomi sul taccuino di Moncada sono davvero tanti e non resta che attendere. La situazione, d’altronde, è in evoluzione: Simon Kjaer dovrebbe fare le valigie, ma rischia anche uno tra Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Malick Thiaw, qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile. Qualcosa in difesa, dunque, è pronta a cambiare, ma nessuna rivoluzione.