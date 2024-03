Maignan, la decisione di Pioli per Verona-Milan: le ultime sulla formazione

Le ultime notizie da Sky sulla formazione rossonera per l’impegno allo stadio Marcantonio Bentegodi: c’è una buona notizia.

Dopo aver conquistato il passaggio ai Quarti di Europa League, dove affronterà la Roma ad aprile, il Milan si ributta sul campionato. Ad attenderlo una trasferta da non sottovalutare, l’Hellas Verona sta lottando per la salvezza e spinto dal suo pubblico proverà a strappare un risultato positivo.

Ovviamente, la squadra di Stefano Pioli non giocherà senza avere motivazioni, dato che vuole mantenere il secondo posto in classifica e blindare sempre di più la qualificazione alla prossima Champions League. Una vittoria sarebbe molto importante per avvicinarsi all’obiettivo minimo stagionale.

Serie A, Hellas Verona-Milan: le ultime sulla formazione rossonera

I rossoneri ritrovano Alessandro Florenzi e Rafael Leao rispetto alla scorsa giornata di campionato disputata contro l’Empoli. Erano assenti per squalifica, lo stesso motivo per il quale l’ex Roma ha saltato Slavia Praga-Milan. Invece, il portoghese c’era ed è stato protagonista di un bellissimo gol. A Verona dovrebbe partire nuovamente titolare.

Stando alle ultime notizie di Sky Sport, dal primo minuto ci sarà anche Mike Maignan. Il portiere francese aveva accusato una forte contusione al ginocchio destro nel match di Europa League ed era stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo. Gli esami hanno dato l’esito sperato, nessuna frattura, ma inizialmente sembrava che comunque avremmo visto Marco Sportiello tra i pali. Invece, alla fine sarà l’ex Lille a partire dall’inizio.

In difesa ci saranno Davide Calabria e Theo Hernandez (diffidato) sulle fasce, con Fikayo Tomori e uno tra Simon Kjaer e Matteo Gabbia ad affiancarlo. A centrocampo dovremmo vedere Ismael Bennacer e Tijjani Reijnders, con Yacine Adli e Yunus Musah che partiranno dalla panchina dopo la titolarità a Praga.

Nessuna novità nel tridente della trequarti, con Loftus-Cheek (diffidato) che agirà al centro, Christian Pulisic sulla destra e Rafael Leao sulla sinistra. In attacco c’è il ballottaggio tra Olivier Giroud e Luka Jovic.