Milan, accordo ad un passo: contratto fino al 2029

Il Milan ha deciso di affrettare i tempi e rinnovare il contratto al suo giovanissimo gioiello, togliendolo di fatto dal mercato.

Il Milan è sempre stata una squadra abile a lavorare in prospettiva futura, a guardare ai giovani come risorse importanti da valorizzare e non soltanto come contorno della propria squadra. Basti pensare ai tantissimi talenti di qualità assoluta che sono esplosi nel settore giovanile di Milanello nel corso degli ultimi 30 anni.

Inoltre il progetto lanciato e voluto dalla proprietà RedBird si baserà proprio su una squadra tendenzialmente giovane e valorizzabile, anche a livello economico. Oltre a puntare su talenti reperiti sul mercato internazionale, il Milan non disdegnerà affatto lo sviluppo dei giovani della propria ‘cantera‘.

L’esempio più chiaro e palese è Francesco Camarda, che ha esordito in Serie A a soli 15 anni ed è considerato il futuro bomber del Milan. Futuro assicurato, anche se con un contratto da ‘pro’ che deve ancora essere siglato. Ma il baby centravanti non è il solo giovanissimo che il Milan intende blindare a lungo termine.

Il Milan blinda uno dei migliori talenti della Primavera

A breve potrebbe arrivare la fumata bianca per il rinnovo di uno dei titolarissimi della Primavera Milan di questa stagione. Parliamo del centrocampista Kevin Zeroli, di cui si parla molto bene da tempo. Un giocatore che ha già toccato con mano il calcio dei ‘grandi’ e che rappresenta un altro asset futuro di grande rilevanza per il Milan.

Secondo gli aggiornamenti di Nicolò Schira, i contatti tra il Milan e l’agente Rafela Pimenta sembrano essere a buon punto. Zeroli potrebbe a breve siglare un contratto fino a giugno 2029, dunque un quinquennale che gli garantirà un ingaggio da 220 mila euro annui. Ovviamente con la possibilità di migliorare lo stipendio qualora dovesse mantenere le buone premesse sul campo.

Zeroli è un centrocampista dalle lunghe leve e dall’ottima tecnica di base, nato a Busto Arsizio nel 2005. La sua famiglia è originaria della Nigeria, ma il 19enne è italiano al 100%, tanto da essere già stato convocato e schierato dalla Nazionale azzurra Under 19. Un protagonista del bel Milan di Ignazio Abate, che sta facendo ottime cose sia nel campionato Primavera sia in Youth League.

In questa stagione Zeroli ha già collezionato due gettoni in Serie A, spezzoni contro Roma e Sassuolo a San Siro. Possibile che in futuro possa guadagnare ancora più spazio, dando un’alternativa concreta alla mediana rossonera.