Milan, il vero problema non è l’Inter: c’è una ricchissima big d’Europa su Camarda

Francesco Camarda attira l’attenzione di numerosi club, italiani ed internazionali. Il Milan deve fare attenzione a queste tentazioni.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con una certa continuità di Francesco Camarda. L’attaccante classe 2008 di proprietà Milan, considerato un enfant prodige a tutti gli effetti, ha compiuto 16 anni lo scorso 10 marzo. Una data importante, perché da quel giorno in poi il centravanti potrà firmare il suo primo contratto ufficiale da giovane di serie.

Il problema è che il Milan non ha ancora fatto passi in avanti incisivi per Camarda. La squadra proprietaria attualmente del suo cartellino avrebbe potuto blindarlo già nel giorno del suo sedicesimo compleanno, ma in realtà sta attendendo valutando una strategia diversa. Ovvero fargli partire il primo contratto dal 1 luglio, così che possa durare effettivamente tre stagioni piene (come massima durata per i minorenni) e non un minor lasso di tempo.

Lo stand-by sulla situazione Camarda rischia di complicare le cose. Infatti sono diversi i top club, sia italiani che esteri, interessati alle qualità ed alle capacità del classe 2008. Un talento così forte, con una marea di reti segnate nel vivaio, farebbe gola a chiunque. Anche ad un ricchissimo club internazionale che, secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe muovendo in tal senso.

Camarda nel mirino: è un pupillo del direttore sportivo

L’ultima news arriva dalla Spagna, dal portale di mercato Todofichajes.com. Il Milan dovrà tenere d’occhio le mosse di un top club come il Paris Saint Germain su Camarda. Pare infatti che il club francese, capolista assoluto della Ligue 1, sia pronto a fare follie per il baby bomber rossonero.

Le qualità offensive del ragazzo nativo di Milano hanno colpito in particolare l’attenzione di Luis Campos, il direttore sportivo del PSG che si intende da molti anni di talenti in forte ascesa. La possibilità di metterlo sotto contratto e strapparlo dalle mani del Milan è vista da Campos come una grande opportunità. Dunque i parigini appaiono come una minaccia concreta per il futuro del 16enne attaccante.

Oltre al PSG nelle ultime settimane si è parlato anche di altri club molto interessati a Camarda e pronti a sgambettare il Milan. In Italia anche Inter e Roma si sarebbero informate, mentre all’estero si parla di Manchester City e Borussia Dortmund sulle tracce del ragazzo prodigio. La speranza per il Milan è che l’accordo con gli agenti e con la famiglia di Camarda sia stato ormai raggiunto e si attenda il momento ideale per siglare il rinnovo.