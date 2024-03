Milan, perché è importante arrivare al secondo posto: c’è un motivo validissimo

Con l’Inter ormai a un passo dallo Scudetto, il Milan deve provare a conservare il secondo posto per un motivo molto importante in vista della prossima stagione

Dopo un inseguimento durato due mesi, il Milan è riuscito a superare la Juventus al secondo posto della classifica del campionato. Complice il momento decisamente negativo dei bianconeri, con una sola vittoria ottenuta nell’ultimo mese e mezzo (quella contro il Frosinone), il Milan ha azzerato il gap dai rivali con un punto di vantaggio, al momento, a dieci giornate dal termine della Serie A.

In attesa dello scontro diretto in programma allo JS il prossimo 28 aprile, il calendario a confronto tra le due squadre presenta insidie per entrambe. Il Milan, oltre a quello con i bianconeri, ha ancora altri due scontri diretti contro l’Inter e la Fiorentina. La Juve, invece, dovrà vedersela con la Roma, la Lazio, il Bologna e la Fiorentina oltre al derby contro il Torino.

Attenzione anche ai match contro le compagini invischiate nella lotta salvezza, mai così incerta come in questo campionato. A riguardo, il Milan sarà ospite di Verona e Sassuolo. La Juve, invece, del Cagliari. Entrambe poi affronteranno anche la Salernitana, anche se il destino dei campani sembra ormai segnato.

Milan, perché arrivare al secondo posto è importante

L’impressione è che si potrà assistere a una lotta punto a punto tra Milan e Juventus impegnato, peraltro, anche oltre il campionato. I rossoneri, qualora dovessero passare con lo Slavia, proseguiranno il loro cammino in Europa League. La Juve, invece, ha il doppio confronto con la Lazio nella semifinale di Coppa Italia.

Ma perché è importante arrivare al secondo posto in classifica ? Oltre ai maggiori ricavi che derivano da un migliore posizionamento in classifica, chi arriva alle spalle dell’Inter guadagnerà la qualificazione alla Final Four di Supercoppa Italiana.

Con il cambio di format avviato nell’edizione 2023, dalla classica sfida tra i campioni d’Italia e i vincitori della Coppa Italia si è passati a un torneo a quattro – sulla scia di quanto avvenuto già in Spagna – che prevede la partecipazione della squadra vincitrice del campionato, della seconda classificata e delle finaliste della Coppa Italia.

Attenzione alla situazione della Juve. Se i bianconeri dovessero arrivare in finale di Coppa Italia e classificarsi al secondo posto in Serie A, in quel caso andrebbe a disputare la Supercoppa la terza del campionato. Dunque, una doppia opportunità per il Milan che, al momento, ha 8 punti di vantaggio sul Bologna.

Va specificato, tuttavia, che la scelta del format della Supercoppa può variare anno dopo anno, in base agli impegni delle partecipanti. Un interrogativo questo non di poco conto, considerato che, con la nuova Champions a girone unico, la prima fase si protrarrà fino a Gennaio. Al contempo l’Inter sarà impegnata nell’estate 2025 alla prima edizione del Mondiale Fifa per Club, cui potrebbe partecipare anche la Juve.