Monza, Galliani compra dal Milan: affare da 5 milioni

Il club rossonero è pronto a valutare offerte per uno dei suoi giocatori in prestito: c’è una pista che si può concretizzare a fine stagione.

Il Milan può incassare un discreto gruzzoletto di denaro vendendo alcuni calciatori che hanno lasciato Milanello in prestito nei mesi scorsi. Basti pensare a Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers, che si sono trasferiti rispettivamente all’Atalanta e al Bologna.

Per riscattare l’ex Club Brugge la Dea ha un’opzione da 22-23 milioni di euro da poter esercitare entro il 30 giugno, mentre la società emiliana deve spenderne 9-10 per acquistare a titolo definitivo l’esterno ex Anderlecht. Considerando il rendimento stagionale dei due giocatori, oggi sembrano esserci buone possibilità che queste due operazioni si concretizzino.

Dal Milan al Monza: operazione probabile a fine stagione

Ovviamente, De Ketelaere e Saelemaekers, non sono gli unici ceduti in prestito e che potrebbero lasciare definitivamente il Milan al termine di questa stagione. Al Monza ne giocano due: Lorenzo Colombo e Daniel Maldini. Entrambi sono andati in Brianza senza un diritto di riscatto a favore del club biancorosso.

Colombo non sta vivendo una grande annata: solo 4 reti e 1 assist in 21 presenze in Serie A. Deve sicuramente migliorare il suo feeling con il gol. Al momento, il Monza non sembra intenzionato ad avviare una trattativa per l’acquisto del cartellino. Il nome dell’attaccante 22enne è stato inserito nelle cronache di mercato per quanto riguarda le possibili trattative con Bologna e Torino per Joshua Zirkzee e Alessandro Buongiorno. Il Milan lo valuta 10-15 milioni di euro.

Maldini, invece, ha fatto una prima parte di stagione a Empoli senza brillare e condizionato da qualche problema fisico, poi Adriano Galliani lo ha portato a Monza. L’amministratore delegato brianzolo lo corteggiava da tempo, lo voleva già quando la squadra militava in Serie B. Finora 2 gol e 1 assist in 5 partite e prestazioni che stanno convincendo.

Come spiegato da calciomercato.com, anche se il trasferimento è avvenuto in prestito secco, esiste una promessa di ridiscutere del futuro di Daniel al termine del campionato. Il Monza vuole tenerlo e, favorito anche da un contratto in scadenza a giugno 2025, può assicurarsi il cartellino per 4/5 milioni. L’appuntamento è fissato per fine stagione, la sensazione è che questo affare si farà.

Difficile immaginare delle prospettive al Milan per Maldini, che sarebbe ben felice di diventare a tutti gli effetti un giocatore del Monza. Tra l’altro, il club brianzolo potrebbe presto cambiare proprietà. Orienta Capital Partners sta per acquisire la maggioranza delle azioni (oltre il 60%) e Fininvest dovrebbe rimanere come socio di minoranza. Galliani dovrebbe continuare ad avere un ruolo centrale nella società, quindi l’acquisto di Daniel non dovrebbe essere messo in discussione.