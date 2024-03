Leao, stagione negativa? I numeri dicono tutt’altro: meglio di lui solo Vinicius

L’impatto sul Milan in questa stagione per Rafael Leão è davvero clamoroso: solo un fuoriclasse del Real ha numeri migliori

Le parole stanno a zero, soprattutto nel mondo del calcio. Sono i fatti che contano, e i numeri in molti casi non mentono: Rafael Leao sta confermando di essere un assoluto fuoriclasse. Nonostante in molti continuino a criticarlo per una presunta mancanza di continuità, le statistiche parlano chiaro: nessuno in Italia ha il suo impatto sulla propria squadra. E in Europa solo un giocatore gli è superiore, un fuoriclasse che gioca nel Real Madrid.

Tanto per comprendere quale sia il rendimento fin qui del portoghese, basti pensare che, tra gli esterni sinistri d’attacco, in questo momento il suo apporto in numero di gol e assist al Milan è superiore in Europa a quello di fuoriclasse acclamati come Grealish e Doku del Manchester City, Coman e Tel del Bayern Monaco, Rashford del Manchester City, Martinelli dell’Arsenal e Luis Diaz del Liverpool.

Tutti giocatori che all’apparenza sembrano avere un rendimento molto più costante del portoghese, per quanto siano a loro volta molto giovani, ma che fino a questo momento non sono riusciti nemmeno ad avvicinarsi, per rendimento stagionale, all’attaccante rossonero. Un calciatore ormai di livello mondiale in grado di competere, a livello di numeri, solo con calciatori oggi in lizza per il Pallone d’Oro.

Leao da urlo: nessuno come lui in Italia, in Europa solo Vinicius lo supera

Tra le ali sinistre del nostro campionato, l’unico che può competere con Leao, a livello di potenziale, sembrerebbe Khvicha Kvaratskhelia. E in effetti non c’è alcun dubbio che l’impatto del georgiano lo scorso anno sia stato dirompente. Quest’anno tra i due non c’è però storia.

Nonostante l’attaccante del Napoli sia riuscito, in qualche modo, a riprendersi dopo un inizio di stagione molto complicato, e attualmente sia fermo a 10 gol (tutti in campionato) e 6 assist in stagione, bottino che lo posiziona al terzo posto nella classifica europea dei migliori esterni sinistri, per ora non riesce nemmeno ad avvicinarsi ai numeri del 10 rossonero.

Lo score messo insieme dal fuoriclasse portoghese fin qui è davvero di straordinario livello: ha partecipato a 21 gol del Milan, mettendo insieme 10 gol in tutte le competizioni e ben 11 assist, di cui 8 in Serie A e 3 in Europa League. Di fatto, solo un fenomeno come Vinicius Junior è riuscito fin qui a fare meglio, con 16 gol e 8 assist, per un totale di 24 reti su cui ha posto la sua firma.

Davanti a questi dati, per quanto all’apparenza Rafa possa sembrare un giocatore a intermittenza, è impossibile sollevare critiche. Se il Milan è secondo in campionato e ancora pienamente in corsa per la vittoria di un trofeo prestigioso come l’Europa League, lo deve in buona parte proprio a lui. Questi sono i fatti. Questo è il motivo per cui ogni tifoso rossonero deve sperare che al termine della stagione il portoghese decida ancora di proseguire la sua avventura al Milan, a prescindere da ogni tipo di sirena possa bussare alla sua porta.