Pioli verso la conferma: il cammino è tracciato, c’è un giorno decisivo

Così Stefano Pioli può tenersi la panchina del Milan: l’Europa League può dargli una mano importante a restare alla guida del club rossonero

E’ una stagione davvero particolare per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha dovuto fare i conti con diversi problemi, dall’eliminazione dalla Champions League ai tantissimi infortuni.

Il mister di Parma e il suo Milan hanno poi dovuto dire addio troppo presto alla Scudetto, che ormai è in cassaforte in casa Inter. Le critiche, soprattutto sui social, sono state così davvero parecchie, ma Pioli è riuscito a rialzare la testa, dimostrando di avere la squadra dalla propria parte. Il Diavolo è tornato dunque al secondo posto in classifica in Serie A ed è approdato ai Quarti di finale dell’Europa League, tenendo viva una stagione, che può infiammarsi in primavera.

L’obiettivo adesso è quello di potere arrivare più in fondo possibile all’EL, che inevitabilmente risulterà fondamentale per il futuro di Stefano Pioli. A sottolinearlo, ancora una volta, è La Gazzetta dello Sport di oggi, che scrive come il 18 aprile sia un giorno decisivo.

Giornata cerchiata in rosso

E’ chiaramente il giorno del ritorno dei Quarti di Europa League, contro la Roma, che si giocherà allo stadio Olimpico della Capitale: venire eliminati significherebbe ridurre al minino le speranze di conferma.

Un eventuale accesso alle semifinali, invece, farebbe salire di tanto le quotazioni di una sua permanenza. Sarebbe d’altronde la secondo volta in due stagione che il Milan è tra le prime quattro squadre di una competizione internazionale e l’Europa piace parecchio a Gerry Cardinale.

La Gazzetta dello Sport sottolinea poi, come un eventuale approdo in semifinale dovrebbe spingere a mettere per un attimo in un angolo gli errori e prendere in considerazione il fatto che diversi calciatori in questi mesi sono cresciuti parecchio con il lavoro di Stefano Pioli: chiaramente Christian Pulisic è il principale protagonista, ma anche Ruben Loftus-Cheek ha dato un apporto importante. E’ sotto gli occhi di tutti, poi, il miglioramento inaspettato di Matteo Gabbia e Yacine Adli, che fino a poco tempo fa sembravano non rientrare nei piani del Milan e che oggi sono delle pedine fondamentale dello scacchiere di Stefano Pioli. Il difensore italiano e il centrocampista francese sono di fatto due titolarissimi.