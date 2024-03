Loftus-Cheek ancora snobbato: “È inspiegabile”

Sono arrivate dall’Inghilterra le prime reazioni alle convocazioni di Southgate: grande clamore per l’assenza di Loftus-Cheek

Impossibile negarlo: Loftus-Cheek è una delle migliori intuizioni del Milan sul mercato in questa stagione. Arrivato dal Chelsea con tanti dubbi, soprattutto sulle sue condizioni fisiche, fin qui il muscolare centrocampista inglese è riuscito non solo a garantire una continuità con pochi precedenti nella sua carriera, ma anche picchi di qualità altissimi, con partite maiuscole condite spesso da gol molto pesanti.

Dall’inizio della stagione il suo rendimento in rossonero è stato straordinario, e nell’ultimo periodo, se possibile, è migliorato ancora. Non a caso, tra gli acquisti estivi, al momento solo Pulisic è riuscito a risultare più incisivo di Loftus-Cheek sulle partite della squadra.

Considerando però solo i centrocampisti, quest’anno nessun rossonero ha fatto meglio dell’inglese, che anzi si è tolto la soddisfazione, fin qui, di risultare per gol (9 in tutte le competizioni), assist (2 in Serie A) e prestazioni complessive, addirittura più importante di un pilastro della squadra allenata da Pioli come Theo Hernandez stando ai dati Opta relativi al rating complessivo.

Numeri e statistiche che avrebbero dovuto, teoricamente, assicurargli un posto tra i convocati del ct Gareth Southgate nella Nazionale inglese in questi ultimi test prima degli Europei. L’allenatore dei Tre Leoni ancora una volta lo ha però snobbato, scatenando un vero e proprio putiferio in Inghilterra.

Inghiltterra, Southgate sotto accusa: i media volevano Loftus-Cheek

Se l’assenza di Tomori dalla lista dei convocati del ct inglese è stata tutto sommato giustificata dal lungo infortunio che ha tenuto per buona parte del 2024 il centrale difensivo ex Chelsea i box, quella di Loftus-Cheek per molti è completamente inspiegabile.

In questo momento il centrocampista rossonero può vantare infatti un rendimento superiore, e di molto, rispetto a quello di alcuni pilastri della nazionale vice campione d’Europa in carica, giocatori che, al di là di un nome altisonante, negli ultimi mesi hanno dimostrato di essere decisamente più appannati rispetto al numero 8 rossonero.

Lo dimostra il modo in cui il giornalista James Hroncastle, sulle colonne del The Athletic, ha voluto commentare la scelta di Soutghate, non lesinando critiche di un certo peso: “Se le sue convocazioni si basano sulla meritocrazia, non si riesce a capire per quale motivo abbia snobbato Loftus-Cheek“.

Stando al noto giornalista britannico, il rossonero, con i sei gol messi a segno nel solo 2024, ha messo in mostra tutto il suo talento e la sua continuità, e avrebbe meritato di essere convocato come potenziale alternativa a Bellingham. Invece, il commissario tecnico ha preferito portare con sé ancora Jordan Henderson, ex Liverpool attualmente all’Ajax dopo qualche mese abulico nella sua avventura esotica con la maglia dell’Al-Ettifaq.

E questo solamente in nome di una maggiore presunta esperienza, un dato non empirico che non può conciliarsi però con quella meritocrazia che dovrebbe rimanere invece il cardine per conquistarsi una maglia prestigiosa come quella della Nazionale.