Milan, scatta la clausola: 4 milioni per un ex obiettivo, i dettagli

Il club rossonero aveva messo nel mirino un centravanti che poi è finito in un’altra squadra: spunta la cifra dell’operazione.

Per diverso tempo si è parlato della possibilità che il Milan a gennaio prendesse un rinforzo nel reparto offensivo, poi non è arrivato nessuno Stefano Pioli è rimasto con Olivier Giroud e Luka Jovic come punte, con Noah Okafor “falso nove” come eventuale alternativa.

I dubbi su Jovic avevano fatto pensare alla dirigenza di intervenire. Solo da dicembre il serbo ha iniziato a segnare e l’idea di fare un investimento importante nel ruolo di centravanti è sparita, anche se le occasioni sono state prese in considerazione. Basti pensare a Serhou Guirassy, pagando la clausola di risoluzione 17,5 milioni di euro avrebbe potuto cambiare squadra, ma ha preferito rimanere allo Stoccarda.

Niente Milan, è andato al Fulham: cosa è successo

Un altro nome nella lista di Geoffrey Moncada era quello di Armando Broja, che già quando c’era Paolo Maldini in dirigenza era stato oggetto di interesse da parte del Milan. Il Chelsea l’estate scorsa ha deciso di tenerlo e di dargli un’occasione, ma non ha convinto. Per il mercato di gennaio i Blues hanno aperto alla cessione e alla fine hanno prestato l’attaccante albanese al Fulham.

Il trasferimento è avvenuto con la formula del prestito secco oneroso, quindi senza inserire un diritto di riscatto a favore dei Cottagers. Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha rivelato che il Chelsea dovrebbe ricevere 4 milioni di sterline dal Fulham, visto che Broja non è partito titolare neanche nell’ultima partita di Premier League contro il Tottenham.

Infatti, stando alle indiscrezioni, l’accordo tra i club prevedeva che i Cottagers non avrebbero dovuto pagare quella cifra nel caso in cui il giocatore no fosse partito titolare in almeno 10 delle 16 partite mancanti al termine del campionato. Nelle prime 7 partite (quella contro il Tottenham sarebbe la settima) non ha mai giocato dall’inizio e quindi dovrebbe scattare il pagamento di quei 4 milioni di sterline. In quelle 7 partite ce n’è anche una, contro l’Aston Villa, in cui è stato assente.

Finora Broja ha trovato poco spazio nel Fulham, dove sperava in breve tempo di prendersi la titolarità e non è stato così. Proprio quando è arrivato lui, è “esploso” Rodrigo Muniz: 6 gol nelle ultime 7 partite. L’allenatore Marco Silva non può che puntare sul brasiliano come prima scelta nel suo 4-2-3-1.

Il Milan aveva pensato all’attaccante albanese e lo voleva solo in prestito con diritto di riscatto fissato a un prezzo non esagerato, non c’è stato modo di accordarsi con il Chelsea. Vedremo se Broja nelle prossime settimane riuscirà a guadagnare più centralità nella squadra attuale.