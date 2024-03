Verona-Milan, le formazioni ufficiali: gioca Maignan, Okafor in attacco

Le formazioni ufficiali di Verona-Milan: Maignan è recuperato e scende in campo, sorpresa Okafor in attacco

Il Milan, reduce dalla qualificazione ai quarti di Europa League (affronterà la Roma), si rituffa in campionato. I rossoneri affronteranno il Verona alla ricerca affannosa di punti salvezza, con un rendimento positivo per gli scaligeri reduci da due vittorie consecutive nelle sfide salvezza.

Diramate le formazioni ufficiali, Stefano Pioli ha recuperato Maignan che sarà così in campo dal 1′ dopo il problema accusato contro lo Slavia Praga e la conseguente sostituzione. Novità in attacco: in panchina Giroud e Jovic, sarà Okafor il terminale offensivo scelto. Dirigerà l’incontro Mariani di Aprilia.

Ecco le formazioni ufficiali di Verona-Milan:

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazović; Noslin. A disp.: Chiesa, Perilli; Magnani, Tchatchoua, Vinagre; Belahyane, Charlys, Dani Silva; Bonazzoli, Mitrović, Świderski, Tavşan. All.: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Okafor. A disp.: Nava, Sportiello; Florenzi, Gabbia, Kjær, Terracciano, Thiaw; Adli, Musah; Chukwueze, Giroud, Jović. All.: Pioli.