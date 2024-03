Nuovo infortunio muscolare: in ansia per Milan-Roma

Nuovo infortunio muscolare nel corso della domenica di Serie A. Da capire se la sua presenza per Milan-Roma sia a rischio. Il punto della situazione

Il prossimo avversario del Milan, in Europa League, sarà la Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi, nell’ultima giornata di campionato, la ventinovesima, prima della pausa per le nazionali, contro il Sassuolo, è dovuta scendere in campo senza il suo uomo migliore, Paulo Dybala.

L’argentino, come è noto, ha riportato una lesione all’addutore della coscia destra. Nulla di così preoccupante, tanto da esser pronto a tornare in dieci/quindici giorni. L’attaccante ex Juve e Palermo, chiaramente, non risponderà alla chiamata dell’Argentina, e sfrutterà la pausa per recuperare in pieno.

Visti i tempi di recupero stimati, per Dybala non ci saranno problemi ad esserci contro il Milan. Le due sfide, valevoli per i Quarti di finale di Europa League, si giocheranno infatti l’11, a San Siro, e il 18 aprile, all’Olimpico.

Oggi la Roma in infermeria ha Dybala, Kristensen, Smalling e Sanches. Dopo la partita contro il Sassuolo si aggiunge anche Leonardo Spinazzola.

Non solo Dybala, nuovo stop prima di Milan-Roma

L’esterno, classe 1993 di Foligno, si aggiunge così alla lista degli indisponibili dopo essersi fermato nel corso del primo tempo: l’ex Atalanta ha lasciato il terreno di gioco sconsolato, ma sulle proprie gambe, al trentasettesimo. Al suo posto De Rossi si è così affidato ad Angelino.

Le condizioni di Spinazzola verrano valutate nelle prossime ore. Solo dopo si capirĂ quali saranno i tempi di recupero per il problema al flessore della coscia destra.

Anche il Milan domenica ha dovuto fare i conti con uno stop, si spera non di grave entità . Stefano Pioli, infatti, è stato costretto a sostituire Pierre Kalulu al termine del primo tempo per una lieve distorsione al ginocchio. Non sembrano esserci particolari allarmismi, con il francese che verrà valutato nelle prossime ore. Ma anche in questo caso, la pausa per le nazionali servirà non poco.