Pellegrini fa gioire la Roma: De Rossi a -11 dal Milan. La classifica di Serie A

Si infiamma la lotta alla Champions League. Ecco come è andata all’Olimpico tra la Roma di Daniele De Rossi e il Sassuolo di Ballardini

Il pareggio della Juventus, a reti bianche, delle 12.30, contro il Genoa, ha permesso al Milan di rafforzare il secondo posto. I rossoneri con la vittoria per 3 a 1, contro il Verona, si sono portati a più tre sui bianconeri e allo stesso tempo hanno risposto al successo del Bologna, che con l’1 a 0 contro l’Empoli, firmato Fabbian, di venerdì, ha rafforzato il quarto posto.

Per il Milan restano così otto i punti di vantaggio sui rossoblu di Thiago Motta, che sono riusciti ad esultare nonostante l’assenza di Joshua Zirkzee. La qualificazione in Champions League per il club rossonero appare in cassaforte con le 11 lunghezze sulla Roma.

La classifica dopo Roma-Sassuolo

I giallorossi, prossimi avversari del Diavolo in Europa League, continuano a vincere con Daniele De Rossi in panchina: in serata, infatti, la squadra capitolina si è imposta contro il Sassuolo grazie ad una splendida rete di Pellegrini.

Sono, dunque 51 i punti in classifica, quattro in più dell’Atalanta, che non ha giocato la sua partita contro la Fiorentina per via delle condizioni critiche di Joe Barone.

Roma-Sassuolo 1-0: 50’ Pellegrini (R)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 75, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta* 47, Napoli* 44, Fiorentina* e Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari e Verona* 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una partita in meno