Perché Theo Hernandez è stato ammonito: la ricostruzione, il motivo è assurdo

Il cartellino giallo dopo il grande gol. Ecco cosa è successo nel corso di Verona-Milan, match del Bentegodi valevole per la ventinovesima giornata di Serie A

Dopo tante occasioni sprecate, il Milan è riuscito a sbloccare la partita contro il Verona, al termine del primo tempo con uno splendido Theo Hernandez.

Il francese, davvero perfetto per tutto il match, dopo la rete ha esultato alla sua maniera. La solita esultanza, quella a mani larghe, con la quale si esibisce quando va in rete. Un’esultanza, che ha fatto, però, arrabbiare la panchina del Verona, con mister Baroni, che di fatto ha chiesto l’ammonizione del terzino di Stefano Pioli.

Il giallo, inspiegabilmente, è puntualmente arrivato e Theo, in diffida, sarà costretto a saltare la prossima partita, quella contro la Fiorentina, in programma sabato 30 marzo alle 20.45 a Firenze, dopo lo stop per le nazionali.

Una brutta tegola per il Milan, che dovrà fare a meno di un titolatissimo, un insostituibile, per un errore grave dell’arbitro: “L’esultanza di Theo non ha niente di provocatorio – ammette subito Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN -, fa questo gesto con la mano verso la panchina del Verona subito dopo ma l’ammonizione mi sembra eccessiva. Non era una provocazione verso il pubblico, quindi la ritengo infondata”.

Il giallo non è chiaramente andato giù a Theo Hernandez che ha cercato subito di capire il motivo del provvedimento. Lo ha fatto prima con Mariani e poi con Baroni. L’allenatore, comprendendo le motivazioni del francese, gli ha così chiesto scusa.

Giallo Theo, Baroni nel mirino

Ma l’ammonizione a Theo Hernandez, ovviamente, rimane e il tecnico del Verona è sicuramente responsabile di questo provvedimento ingiusto.

Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita, ha voluto sottolinearlo: “E’ stato così e non va bene. Theo esulta sempre in questa maniera. Dice sempre “parlate parlate” con le mani. Non era una protesta o una mancanza di rispetto verso la tifoseria avversaria. L’intervento dell’allenatore del Verona ha così portato all’ammonizione. Io credo che si debba parlare tanto e bene con i propri giocatori e si debba lasciare gli altri”.

Theo Hernandez, che sarà costretto a saltare la Fiorentina, verrà sostituito, con molto probabilità, da Alessandro Florenzi, con Davide Calabria che giocherà sulla destra. Difficile un impiego di Terracciano.