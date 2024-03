Pioli e l’ammonizione di Theo: “Causata dall’intervento di Baroni, bisogna lasciare in pace i giocatori degli altri”

Le parole di mister Pioli al termine del match disputato allo stadio Marcantonio Bentegodi: c’è soddisfazione per la vittoria e l’allungo sulla Juve.

Il Milan espugna Verona e si porta a +3 sulla Juventus in classifica. Un 3-1 importante quello in casa dell’Hellas dopo una partita quasi dominata, ma con qualche errore di troppo e qualche concessione di troppo agli avversari.

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida: “La partita l’abbiamo interpretata bene, poi loro hanno fatto un grande gol. Comunque siamo stati squadra, abbiamo corso tanto e creato tantissimo. Considerando che venivamo dalla partita di giovedì, abbiamo fatto una buona prestazione“.

Theo Hernandez ammonito e quindi squalificato (era diffidato) dopo delle proteste del Verona: “È stato così, non va bene. Theo esulta sempre così, non era una mancanza di rispetto verso la tifoseria del Verona. L’intervento dell’allenatore del Verona ha fatto sì che scaturisse il diverbio, l’incomprensione. E ora avremo un giocatore squalificato. Bisogna parlare tanto e bene dei propri giocatori e lasciare in pace gli altri”.

Le sostituzioni del secondo tempo – “Ho visto Loftus e Pulisic un po’ stanchi, ci servivano energie e brillantezza. Abbiamo rischiato il giusto e vinto meritatamente”.

Le scelte di formazione – “Abbiamo studiato bene i nostri avversari, che hanno tanta gamba e tanti inserimenti in velocità. Ho fatto giocare che aveva più o meno queste caratteristiche e qualità”.

Samuel Chukwueze gol – “Un giocatore straniero che viene a giocare in un campionato difficile e con richieste diverse da quelle che aveva al Villarreal. Si sta impegnando, a volte vengono dati giudizi affrettati. Sono molto contento del suo gol e che stia entrando bene quando viene chiamato in causa”.

La coppia Theo-Leao è tornata su altissimi livelli – “Hanno mezzi fisici e tecnici superiori, una coppia fortissima. Gli avversari devono preoccuparsi e organizzarsi per fermarli. Sono giocatori fantastici che ci stiamo godendo”.

Leao e il gol sbagliato – “Imparerà anche a fare i gol facili. Sta crescendo tutti i giorni in tutto e per tutto. Voleva fare gol, ma aveva Okafor con la porta spalancata. Comunque anche oggi è stato pericoloso, ha lavorato, ha attaccato e difeso. È stato importante per la squadra e questo è quello che conta di più”.