Pioli perde un titolare per squalifica: salterà Fiorentina-Milan

I rossoneri dovranno rinunciare a un titolarissimo nel prossimo match a Firenze: sicuramente non ci voleva, ma Pioli sa come sostituirlo.

Importantissima vittoria per il Milan sul campo dell’Hellas Verona, un 3-1 che permette di consolidare il secondo posto in classifica (+3 sulla Juventus). Ma non mancano alcune notizie negative.

Il gol del vantaggio è stato firmato nel primo tempo da Theo Hernandez, che successivamente è stato ammonito dall’arbitro Maurizio Mariani. Quest’ultimo ha gestito male la situazione dopo le proteste della panchina gialloblu, che aveva mal interpretato l’esultanza del francese. Non c’era nessuna provocazione, il team manager Sandro Mazzola e l’allenatore Marco Baroni hanno totalmente frainteso e il direttore di gara ha provvedimento sbagliato.

Niente Fiorentina-Milan: scatterà la squalifica

La brutta notizia è che Theo Hernandez era diffidato e pertanto questa ammonizione gli impedirà di giocare la prossima partita. Ovviamente, il Giudice Sportivo lo squalificherà per una giornata, dunque il nazionale francese non sarà convocabile per Fiorentina-Milan di sabato 30 marzo.

Un vero peccato che il cartellino giallo sia arrivata in una circostanza del genere. In una circostanza normale di gioco sarebbe stato comprensibile, così purtroppo è un danno alla squadra rossonera. A Firenze ci sarà qualcun altro a giocare come terzino sinistro titolare nella formazione di Pioli. Probabilmente sarà Alessandro Florenzi, che già in altre occasioni è stato impiegato sulla corsia mancina in assenza di Theo.

L’ex Roma non ha giocato nelle ultime partite, tra squalifiche e scelte tecniche. Non andrà in nazionale, quindi potrà prepararsi bene per la partita contro la Fiorentina. Anche se è destro e gioca meglio sulla fascia destra, comunque ha l’esperienza per cavarsela pure a sinistra. In carriera ha fatto della duttilità tattica uno dei suoi punti di forza.

Pioli ormai deve accettare di dover rinunciare a Hernandez, però ai microfoni di DAZN se l’è presa non poco con il Verona per l’accaduto: “Non va bene. Theo esulta sempre così, non era una mancanza di rispetto verso la tifoseria del Verona. L’intervento dell’allenatore del Verona ha fatto sì che scaturisse il diverbio, l’incomprensione. E ora avremo un giocatore squalificato. Bisogna parlare tanto e bene dei propri giocatori e lasciare in pace gli altri“. Presa di posizione legittima quella del mister rossonero. Anche se Baroni si è scusato per il fraintendimento, purtroppo il danno è fatto.