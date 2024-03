Verona-Milan, scelta a sorpresa in attacco: Giroud e Jovic out

Novità di formazione piuttosto sorprendente per il Milan sul campo del Verona quest’oggi: cambia il centravanti titolare dei rossoneri.

Altro giro, altra corsa. Il Milan conclude questo mini-ciclo di partite tra campionato ed Europa League con un’altra trasferta insidiosa, che potrebbe servire alla banda Pioli per blindare il secondo posto in classifica ed affrontare la sosta per le nazionali in maniera serena.

Alle ore 15 di oggi il Milan se la vedrà con il Verona, in una partita a dir poco delicata visti i precedenti storici al Bentegodi. Ma soprattutto per l’ottimo momento della squadra di Marco Baroni, abile a tirarla fuori dalle sabbie mobili ed anche dopo una sessione di mercato invernale che l’ha vista cedere moltissimi titolari.

Mister Pioli sta cucinando una sorpresa piuttosto particolare per la gara di oggi pomeriggio. Ovvero cambiare ulteriormente il proprio reparto offensivo, con una soluzione nuova di zecca. Né Giroud e né Jovic a comandare il reparto offensivo, bensì una terza opzione che sa molto di esperimento.

La probabile formazione del Milan

Secondo ciò che riporta la Gazzetta dello Sport, la grande sorpresa riguarderà l’utilizzo probabile di Noah Okafor come centravanti titolare. Il calciatore svizzero classe 2000, che solitamente viene schierato come vice-Leao sulla fascia sinistra, avrà l’ingrato compito di guidare centralmente il tridente d’attacco dei rossoneri.

Una scelta più di movimento e di qualità, anche per far rifiatare Giroud che giovedì sul campo dello Slavia Praga è rimasto sul terreno di gioco per tutti i 90 minuti. Ma stavolta non sarà Jovic a rimpiazzarlo, con il serbo che partirà dalla panchina. Pioli sperimenterà un attacco rapido e senza grossi punti di riferimento da lasciare ai difensori veronesi.

Oltre a Okafor, le novità arrivano anche dal centrocampo: cambia totalmente la linea mediana rispetto al match di Praga, con Bennacer e Reijnders entrambi verso una maglia da titolare, prendendo rispettivamente il posto di Adli e Musah che erano invece partiti dal 1′ minuto in coppa.

Gli unici dubbi riguardano la difesa: Maignan sta bene e dovrebbe aver superato il trauma contusivo al ginocchio, candidandosi per una maglia da titolare. Al centro invece è sicuro di un posto Tomori, ormai ritornato a pieno regime, mentre c’è un ballottaggio per l’altro posto da centrale fra Gabbia (favorito secondo la “rosea”) ed i rientranti Thiaw e Kalulu.

La probabile formazione del Milan anti-Verona: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor.