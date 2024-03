Verona-Milan, streaming e diretta tv Serie A: dove vederla oggi

Trasferta a Verona per il Milan nella 29.a giornata di Serie A. Si gioca di nuovo alle 15. Tutte le indicazioni utili su dove vedere il match del Bentegodi

Archiviata la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, il Milan torna in campo in Serie A, ospite del Verona oggi alla 15. Tre punti importantissimi quelli in palio al Bentegodi con i rossoneri che puntano a consolidare il secondo posto (importante per la qualificazione alla prossima edizione di Supercoppa) mentre gli scaligeri puntano ad allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Sia Milan che Verona arrivano alla sfida odierna da due vittorie consecutive. Tre, invece, i successi di fila ottenuti dai rossoneri al Bentegodi. Indimenticabile l’1-3 di due anni fa alla terzultima giornata, fondamentale per la successiva conquista dello Scudetto.

Protagonista assoluta di quella partita è stato Rafa Leao, autore di due assist per la doppietta di Tonali. Il portoghese sarà in campo anche oggi nel tridente offensivo con Pulisic e Jovic che dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Giroud.

A supporto dei tre, Pioli si affida nuovamente a Loftus Cheek. Cambiano i titolari in mediana rispetto a Praga con Reijnders che affiancherà Bennacer. In porta ci sarà Maignan che ha recuperato dalla botta al ginocchio di giovedì scorso. A destra Florenzi (anche lui in gol nell’1-3 del 2022) al posto di Calabria con Thiaw, Tomori e Hernandez.

Verona-Milan, dove vedere il match di domenica 16 marzo

Verona-Milan è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà trasmesso dalle 15 in streaming sulla app di Dazn e in diretta tv su Zona Dazn, il canale opzione aggiuntivo visibile sul canale 214 del decoder di Sky e Tivusat. In telecronaca Ricky Buscaglia con Dario Marcolin al commento tecnico.

Gli highlights di Verona-Milan saranno visibili, immediatamente dopo la fine della partita, su Sky Sport 24. Per vederli in chiaro occorre attendere 90°Minuto, in onda dalle 18 su Rai 2. In serata, la sintesi di Verona-Milan sarà trasmessa anche alla Domenica Sportiva sempre su Rai 2 e a Pressing su Italia 1.

Al termine della 29.a giornata, il campionato di Serie A osserverà una settimana di riposo per gli impegni delle Nazionali. Il Milan tornerà in campo sabato 30 marzo, alla vigilia di Pasqua, in trasferta contro la Fiorentina alle 20.45. Il match del Franchi sarà visibile in simulcast su Dazn e Sky Sport.

Il mese di Aprile per il Milan comincerà con le sfide contro Lecce (a San Siro) e Sassuolo trasferta. Per entrambe devono essere comunicate giorno, orario e programmazione televisiva. Dopo il Sassuolo, giovedì 11 aprile alle 21, l’andata del quarto di finale di Europa League con la Roma a San Siro.