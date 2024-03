Decisione presa: svolta Italiano, c’è anche il Milan?

Vincenzo Italiano saluterà la Fiorentina a fine stagione: il tecnico della Viola potrebbe finire nel mirino del Milan

Vincenzo Italiano non sarà più l’allenatore della Fiorentina. Il tecnico a fine stagione dirà addio al club gigliato dopo tre stagioni. La decisione, come svelato dal Direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, sarebbe stata presa di comune accordo tra allenatore e società.

Le strade a fine stagione si divideranno a prescindere dai risultati che la Fiorentina conseguirà in questo finale di stagione. Com’è noto, la Fiorentina è in piena corsa per la qualificazione in Europa in vista della prossima stagione, con la quinta posizione – che potrebbe regalare uno slot extra per la Champions League – distante quattro lunghezze.

Senza dimenticare come la Fiorentina sia impegnata anche in Conference League, con la sfida tutt’altro che proibitiva contro il Viktoria Plzen nei quarti di finale. Nella socrsa stagione i Viola arrvarono fino alle fine della manifestazione, perdendo la finale, proprio come accadde in Coppa Italia. Quest’anno i gigliati si possono ripetere, magari con un epilogo differente.

Ad oggi, in 145 gare sulla panchina della Fiorentina, ben 71 le vittorie, 30 i pareggi e 44 le sconfitte con una media punti a partita di 1,68.

Vincenzo Italiano nel mirino del Milan? La situazione

Se la Fiorentina, a partire dalla prossima estate, sarà costretta a trovare un nuovo allenatore, è già scatatto il toto panchina per Italiano. Non è un mistero che il calcio espresso prima allo Spezia e poi alla Fiorentina abbia attirato le attenzioni di diversi club italiani.

In primis il Napoli che già l’anno scorso sembra abbia avuto un piccolo sondaggio prima di virare su Rudi Garcia, anche per non entrare in contrasto con Commisso, i cui rapporti con De Laurentiis sono ottimi. Ed Italiano diventa di diritto una possibilità per la panchina azzurra anche nella prossima stagione, quando è possibile una nuova rivoluzione.

Italiano, però, diventa un nome di attualità anche per il Milan. Com’è noto, il futuro di Stefano Pioli è tutto da scrivere: al momento sembra davvero difficile – se non impossibile – una sua riconferma in rossonero ed il tecnico nato in Germania potrebbe essere un’opzione più che valida.

Il gioco offensivo, il lavoro con i giovani e soprattutto le sue squadre in campo il 4-3-3 o il 4-2-3-1 sono punti a favore di Italiano che potrebbe dare continuità al lavoro tattico impostato con il Milan negli ultimi anni.