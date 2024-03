Vittoria ed infortunio per il Milan: il punto sulle condizioni di Kalulu

Le ultime sul calciatore che ha dovuto lasciare il campo per infortunio: ecco cosa è successo nel corso di Verona-Milan

E’ durata solo 45 minuti la partita di Pierre Kalulu. Il difensore francese, tornato titolare dopo il lungo infortunio, si è dovuto fermare all’intervallo di Verona-Milan.

L’ex Lione ha subito una piccola distorsione al ginocchio, dopo uno scontro di gioco contro un avversario gialloblu (è quanto raccontato il bordocampista a DAZN). Uno scontro che gli ha permesso comunque di concludere il primo tempo, stringendo i denti.

All’intervallo, Kalulu è sceso in campo prima dei compagni di squadra per capire se poteva proseguire, ma si è scelto di non rischiare. Il francese ha così lasciato il posto a Matteo Gabbia.

Milan, riposo prima del ritorno in campo

Le condizioni di Pierre Kalulu verranno chiaramente valutate nelle prossime ore, ma c’è serenità nell’ambiente rossonero.

Per Pierre Kalulu, tornato titolare al fianco di Fikayo Tomori, come nell’anno dello Scudetto, si tratta della sesta presenza in Serie A. In totale sono otto in stagione, considerando i 90 minuti in Champions contro il Psg e i 45 in Europa League nel ritorno degli Ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga.

La prossima partita adesso sarà sabato 30 marzo alle 20.45 sul campo della Fiorentina, per la trentesima giornata di Serie A. La pausa per le nazionali darà il tempo per recuperare con calma.