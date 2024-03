Accostato al Milan, Ferguson si allontana: offerta da 30 milioni

Non c’è solo il Milan su Lewis Ferguson del Bologna: una big inglese è pronta a una super offerta per portarlo in Premier

Si complicano i piani del Milan per portare in rossonero i trascinatori del Bologna in questa straordinaria stagione per i felsinei. La concorrenza sui gioielli Zirkzee e Ferguson è altissima, e nelle ultime ore si sarebbe fatta ancora più agguerrita. Accostato a lungo al club rossonero in queste settimane, sullo scozzese è piombato prepotentemente un club di Premier, pronto a sbaragliare la concorrenza con un’offerta irrinunciabile per la formazione emiliana.

E pensare che, fino a pochi giorni fa, il Milan sembrava aver ideato un vero e proprio piano per poter anticipare le proprie rivali. Con il futuro di Pioli ancora in bilico e un’ipotesi Conte più remota, il club rossonero sembrava aver deciso di puntare per la panchina su Thiago Motta, carta vincente utile, tra le altre cose, anche a convincere Ferguson ad accettare la corte milanista, declinando ogni altra proposta.

Uno scenario che non teneva però conto della forza economica degli inglesi. In Premier molti grandi club si sono accorti dell’esplosione del centrocampista scozzese, autore di 11 gol in stagione. Un bottino clamoroso che gli ha permesso di diventare un cardine nell’undici titolare di Thiago Motta e di attirare contestualmente le attenzioni di alcuni dei club più ambiziosi al mondo, pronti ad accontentare economicamente sia lui che il Bologna, con un’offerta difficilmente pareggiabile dalle squadre italiane.

Affondo inglese per Ferguson del Bologna: Milan spiazzato

A 24 anni compiuti, Ferguson ha dimostrato di aver raggiunto una maturità tale da poter ambire a fare un salto di qualità nella prossima stagione. E se un’ipotetica qualificazione in Champions con il Bologna potrebbe anche convincerlo a rimandare l’addio di almeno un anno, è altrettanto vero che, dal punto di vista economico restare in Emilia potrebbe non convenirgli. Soprattutto in caso di ricca offerta dalla Premier.

Come riportato da Teamtalk, almeno due ambiziosi club di Premier avrebbero messo gli occhi sul talento scozzese che piace al Milan e a tutte le altre grandi squadre italiane. Oltre al Brentford, nelle ultime starebbe pensando con insistenza al calciatore del Bologna anche l’Aston Villa di Unai Emery, attualmente quarta forza in Premier e candidata numero uno alla vittoria della Conference League.

In vista di una stagione in cui il club di Birmingham dovrà cercare di confermare quanto di buono dimostrato quest’anno, in estate è facile aspettarsi dai Villans almeno un paio di colpi di altissimo livello, e uno di questi potrebbe essere proprio Ferguson. La valutazione che il Bologna fa del suo talento (si parla di almeno 25-30 milioni di euro) non spaventa infatti il manager spagnolo, convinto di puntare su di lui per regalare alla sua squadra maggior imprevedibilità in zona gol.

Resta da capire quale potrebbe essere la risposta del calciatore in caso di contemporanea offerta di Aston Villa e Milan. Se i rossoneri avrebbero infatti dalla propria il blasone, Emery potrebbe rispondere con un contratto più ricco e vantaggioso. E rinunciare a quel punto diventerebbe davvero difficile per l’ex Aberdeen.