Acerbi e l’insulto razzista a Juan Jesus: cosa dice il regolamento, rischia tantissimo

L’episodio denunciato da Juan Jesus ieri sera durante e dopo Inter-Napoli potrebbe avere conseguenze davvero dure per Acerbi.

Il posticipo della 29.a giornata di campionato tra Inter e Napoli non ha fatto rumore o notizia per il pareggio 1-1, con l’ottima prova degli azzurri sul campo della capolista. Bensì per l’episodio occorso durante il match e denunciato dal difensore brasiliano Juan Jesus.

Il calciatore, tra l’altro ex di turno, ha stoppato il gioco rivolgendosi all’arbitro La Penna, rivelandogli come il suo avversario Francesco Acerbi lo avrebbe apostrofato con parole di stampo razzista. “Mi ha detto ne**o, non va bene” – ha palesemente ammesso Juan Jesus al direttore di gara.

A fine partita, interpellato da DAZN, il centrale del Napoli ha chiarito, parlando di cose di campo e provando persino a scagionare Acerbi definendolo un bravo ragazzo che aveva perso il controllo per l’enfasi del match. Ma rimane l’episodio e l’insulto razzista, tra l’altro arrivato proprio nel giorno in cui la Lega Serie A lanciava l’iniziativa Keep Racism Out.

Acerbi rischia 10 giornate di squalifica

In attesa di novità, dichiarazioni ufficiali e possibili indagini sull’accaduto, iniziano a circolare i pareri su ciò che rischia Francesco Acerbi dopo l’epiteto razzista all’indirizzo di Juan Jesus. Nonostante l’interista si sia scusato con il rivale, resta il gesto completamente fuori luogo e volgare.

L’ex arbitro Bergonzi, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha spiegato come Acerbi vada incontro ad una stangata disciplinare, che rischia di fargli finire anzitempo la stagione: “Ci sono regole nuove e molto severe sugli episodi di razzismo, parliamo di almeno 10 giornate di squalifica. Sono state introdotte da poco ma c’è tolleranza zero verso queste manifestazioni, che nel 2024 non dovrebbero esistere in nessun contesto”.

Tutto ora è in mano alla disciplinare ed al Giudice sportivo, che dovrà però chiarire la faccenda e capire se, oltre alla testimonianza diretta di Juan Jesus, ci siano anche filmati o prove evidenti di tale insulto. Acerbi rischia anche il posto in Nazionale maggiore, visto che è stato appena convocato dal c.t. Spalletti per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador negli USA.

Difficilmente la FIGC potrà passare oltre a questo episodio, vista la lotta aperta contro il razzismo da parte del calcio italiano. Nelle prossime ore verranno chieste maggiori delucidazioni ad Acerbi stesso e presi gli eventuali provvedimenti. Non è da escludere che l’interista possa lasciare subito il ritiro di Coverciano, col rischio anche di essere escluso da Euro 2024.