Acerbi, la decisione della Nazionale: brutto colpo per il centrale

Francesco Acerbi sempre più nella bufera dopo il possibile insulto razzista a Juan Jesus: la decisione del CT Spalletti

Non accenna a placarsi la bufera attorno a Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter si è reso protagonista presumibilmente di un brutto gesto. La denuncia è arrivata da Juan Jesus, l’autore poi del gol del definitivo 1-1 che ha chiuso in parità la sfida tra l’Inter ed il Napoli.

Qualche minuto prima della rete, il difensore brasiliano aveva protestato con l’arbitro La Penna. Il motivo, se confermato, sarebbe davvero gravissimo. Leggendo il labiale del difensore, si è appreso che Acerbi abbia utilizzato nei suoi confronti un epiteto di stampo razzista. Un vero e proprio caso che ha poi chiuso lo stesso Juan Jesus nel postgara, mostrando una grande correttezza.

Il difensore brasiliano ha smorzato i toni spiegando come l’interista si sia poi scusato, relegando tutto ad una mera questione di campo. L’accusa, però, resta e di concerto anche le possibili conseguenze. In attesa di scoprire se il Procuratore federale aprirà un fascicolo sulla vicenda, è arrivato un provvedimento dall’Italia.

Acerbi, la decisione dell’Italia e la nota dell’Inter

Convocato per le due amichevoli della Nazionale, Francesco Acerbi è stato depennato dalla lista. La Federcalcio, con un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha informato come il difensore abbia spiegato la sua versione dei fatti all’arrivo a Roma, come vuole la policy interna del Club Italia.

Acerbi ha spiegato l’assenza di intenti diffamatori nei confronti dell’avversario, tantomeno di stampo razzista. Ciò nonostante, è stato deciso di non convocare Acerbi in vista delle prossime gare, con il centrale che farà ritorno a Milano per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi e lavorare alla Pinetina. Si è voluto “garantire la serenità necessaria al calciatore ed alla Nazionale“. Al suo posto è stato chiamato il romanista Mancini che già faceva parte della pre lista degli azzurrabili.

Anche l’Inter, dopo il comunicato emesso dall’Italia, ha pubblicato una nota. I nerazzurri – si legge nella nota – hanno preso atto della decisione dell’Italia di non convocare Acerbi ed hanno annunciato un confronto con il centrale per fare chiarezza su quanto accaduto contro il Napoli.

L’Inter, d’altronde, è sempre in prima linea nella lotta al razzismo ed in più di un’occasione si è spesa in questo ambito. Lo stesso Acerbi, peraltro, in passato aveva preso parte alle campagne anti razzismo promosse dall’Uefa.