Brahim Diaz, rimpianto Milan: arriva l’offerta shock

Brahim Diaz è reduce dal gol all’Osasuna: rimpianto per il Milan, su di lui l’Arsenal è pronto ad investire una cifra super

Uno dei rimpianti del Milan di quest’anno è sicuramente Brahim Diaz. L’esterno spagnolo ha disputato tre stagioni con la maglia rossonera, in prestito dal Real Madrid: ben 141 presenze totali con 18 reti all’attivo e 15 assist. La miglior stagione per l’esterno è stata decisamente la scorsa: sette reti totali ed altrettanti assist tra Serie A e Champions League, di cui sei solo in campionato.

Un rendimento di tutto rispetto, ricoprendo un ruolo fondamentale nelle turnazioni della squadra tanto che la dirigenza aveva provato a trattenerlo in estate. Il Real Madrid, però, aveva idee differenti sul futuro dell’esterno. Ancelotti l’ha riportato alla casa madre ed in questa stagione ha disputato 33 gare tra campionato, coppe europee e nazionali con cinque reti – l’ultima delle quali ieri in casa dell’Osasuna per il definitivo 4-2 – e due assist.

Il Milan, per sopperire all’assenza dello spagnolo – proprio in settimana ha deciso di vestire i colori del Marocco, nazionale dei suoi genitori – ha ingaggiato il nigeriano Chukwueze il cui rendimento fin qui non ha soddisfatto certo Pioli tantomeno la dirigenza.

Milan, che rimpianto Brahim Diaz: pronta super offerta dell’Arsenal

Brahim Diaz, però, è molto apprezzato non solo in Spagna ed al real Madrid, ma anche in Premier League. E la sua valutazione ha raggiunto cifre davvero elevatissime. Basti pensare come negli ultimi giorni l’Arsenal ha messo gli occhi sull’esterno destro, apprezzato anche per la sua duttilità tattica.

Diaz, infatti, può giocare anche “dentro al campo”, in posizione centrale di trequartista ma anche qualche metro più dietro, a centrocampo, eventualmente come mezz’ala. Secondo la stampa spagnola Arteta ha piazzato il nome del nazionale marocchino nella lista delle periorità assolute, tanto che i primi contatti tra Gunners e merengues sono già iniziati.

L’Arsenal è pronto a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro per l’esterno, una cifra di certo importante che poterbbe aiutare le merengues nel sostenere l’operazione Mbappé. Un prezzo – i 70 milioni – irraggiungibile di certo per il Milan, con Brahim che quindi potrebbe decidere di accettare le avances del club londinese.

Diaz non è contento del minutaggio fin qui avuto, appena 1.528′ in stagione tra campionato e coppe, e non disdegnerebbe una nuova avventura, considerato anche il probabile arrivo di Mbappé che chiuderà ulteriormente gli spazi in avanti, senza dimenticare il giovanissimo brasiliano Endrick che, raggiunta la maggiore età, arriverà a Madrid in estate.