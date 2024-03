Caos Acerbi, il Milan sta col Napoli: stop al razzismo (Video)

Arriva la presa di posizione del Milan, al fianco del Napoli, dopo il caso Francesco Acerbi: ecco cosa sta succedendo. Tutto sui social

E’ il caso Acerbi a tenere banco in queste ore. Le accuse di Juan Jesus, che nel corso di Inter-Napoli, ha riferito all’arbitro di essere stato chiamato “neg*o” dal difensore dei nerazzurri, sono gravi e stanno chiaramente facendo discutere parecchio.

E’ stata così una mattinata davvero calda, con la presa di posizione di Umbero Calcagno, numero uno dell’AIC, che ha provato a gettar acqua sul fuoco. Poi è arrivata la nota della FIGC, con cui comunicava che Francesco Acerbi ha lasciato il ritiro della Nazionale.

Sono passati pochi minuti e anche l’Inter ha finalmente deciso di prendere posizione con un comunicato dopo la decisione della Federazione italiana: “FC Internazionale Milano prende atto del comunicato divulgato dalla FIGC in relazione ai fatti che hanno riguardato Francesco Acerbi durante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che FIGC e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti.

FC Internazionale Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera”.

Milan e Napoli uniti: no al razzismo

In attesa del confronto, dunque, tra l’Inter e il suo tesserato, il Napoli dice NO AL RAZZISMO e lo fa con un video apparso sul proprio profilo X, in cui i protagonisti (alcuni calciatori degli azzurri) affermano in diverse lingue:

“Troppo hanno visto i nostri occhi. Troppo hanno ascoltato le nostre orecchie. Le nostre bocche hanno detto troppo poco, il tempo per l’indifferenza è finito. Facciamoci ascoltare, senza paura, senza vergogna. Gridiamolo forte. No al razzismo“

STOP al RAZZISMO! Arriva così forte il messaggio del club partenopeo, subito condiviso dal Milan. I rossoneri, d’altronde, sono in prima linea contro il razzismo ormai da tempo e hanno voluto ritwittare il video accompagnato dall’hashtag #WeRespAct.